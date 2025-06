Trabajó con Eugenio Derbez y fue actor muy querido de ‘La familia P. Luche'; se alejó de la TV y así luce hoy

Este actor brilló en su momento en ‘La familia P. Luche’, que fue un semillero para talentos que hoy están gozando de gran éxito, como Regina Blandón.

Interpretó a uno de los personajes más queridos, pero tras su colaboración con Eugenio Derbez, se alejó de las cámaras y permaneció en el anonimato durante un buen tiempo. Sin embargo, ahora ha reaparecido, ¡y luce irreconocible! ¿Quién es? ¡Te contamos!

Eugenio Derbez y La Familia P. Luche / Redes sociales

Te puede interesar: Descubren que La Familia P. Luche escondía macabra verdad que nunca notaste

¿Quién fue ‘Maradonio’ en ‘La familia P. Luche’?

Para nadie es secreto que la última temporada de ‘La familia P. Luche’ gozó de gran éxito gracias a nuevos personajes como el pequeño Maradonio, quien rápidamente se ganó el cariño de los televidentes, pues aunque era muy joven, el personaje del pequeño actor aportó mucha comicidad y algo diferente a la dinámica de la familia.

En la serie, Maradonio era el hijo de Excelsa y de Ludovico, que en una de sus alocadas desventuras, hizo una donación a un banco de esperma para poder pagar la fiesta del “primer periodo” de Bibi.

El personaje de Maradonio fue interpretado por Brayan Gibrán Mateo, quien con tan solo 4 años, conquistó al público de ‘La familia ‘P. Luche’ por su peculiar humor y la inteligencia que demostraba en contraste con su padre biológico, Ludovico, interpretado por Eugenio Derbez.

Pese al éxito inmediato e innegable que consiguió con su personaje, al concluir la serie en 2012, Brayan desapareció del ojo público y durante mucho tiempo se desconoció qué fue de él.

Échale un ojo: Juan Verduzco y otros actores de La familia P.Luche que han muerto

Maradonio en ‘La familia P.Luche’ / Redes sociales

¿Qué fue de Brayan Gibrán Mateo, actor de ‘Maradonio’ en ‘La familia P. Luche’?

Cuando ‘La famila P. Luche’ terminó, todos continuaron con diferentes proyectos, pero para sorpresa de muchos, Brayan Gibrán decidió alejarse de las cámaras pese a tener un futuro brillante .

Tras el final de la serie, abrió un canal de Youtube en el que de vez en cuando compartía videos sobre su día a día, pero en 2016 dejó de subir videos. Sin embargo, algunos años después en 2021, surgió una cuenta en Tiktok de un joven que aseguró ser ‘Maradonio’.

Lo que causó gran revuelo fue su apariencia, pues Brayan Gibrán lucía completamente diferente. Un joven con el cuerpo trabajado, tatuajes y en general una apariencia más madura. Más allá de esto, no hay prueba de que se trate del auténtico Maradonio.

No te pierdas: Dalilah Polanco revela cómo le afectó trabajar en la familia peluche

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre trabajar con Brayan Gribrán Mateo, ‘Maradonio’, en ‘La familia P. Luche’?

Eugenio Derbez compartió junto a Consuelo Duval en un video especial detrás de cámaras, cómo fue trabajar con el pequeño Brayan Gibrán, y admitió que fue complicado por el hecho de que era tan sólo un niño pequeño en aquél entonces:

“Es muy difícil trabajar con niños, porque tienes muchas cosas en contra. Pues para el niño esto es un juego; no sabe de disciplina, no sabe de control, y de repente le pides que no se ría y ¡pum!, le gana la risa. Le pides que se calle y no se calla. Le pides que haga algo y no lo hace. Pero al final es un personaje que te hace reír”, confesó Eugenio.

Por su parte, Bárbara Torres, quien interpreta a la madre de ‘Maradonio’, ‘Excelsa’, compartió en broma que le daban chocolate y refresco para que se quedara despierto cuando grababan hasta tarde, al igual que señaló que cuando todos estaban despiertos él no, pero cuando los demás dormían, sí estaba despierto.

Si el muchacho que dice ser ‘Maradonio’ realmente es él, sería interesante verlo volver a ‘La famimlia P. Luche’ en caso de que Eugenio Derbez continúe con el proyecto.