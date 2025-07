María Elena Saldaña regresa como la doctora Julieta Maldonado este domingo en “Tal para cual”

La tercera temporada de “Tal para cual”, protagonizada por Consuelo Duval y Lorena de la Garza, ha sido un éxito rotundo en la televisión mexicana. Este domingo 6 de julio, el programa presentará un episodio muy especial titulado “La terapia de Paul”, con la participación estelar de María Elena Saldaña en su icónico papel de la doctora Julieta Maldonado, personaje de su serie “Más vale sola”.

En este episodio de “Tal para cual” la doctora Julieta Maldonado (María Elena Saldaña) de “Más vale sola” le ayudará a Paul Yester (Gustavo Munguía) a que sus inquilinas, Nacasia y Nacaranda le paguen. / Cortesía

¿De qué trata el episodio de la doctora Julieta Maldonado en “Tal para cual”?

En este capítulo de ‘Tal para cual’, Paul Yester (Gustavo Munguía), el sufrido casero de Nacasia (Lorena de la Garza) y Nacaranda (Consuelo Duval), está al borde del colapso por no saber decir “no” a los constantes préstamos que le piden sus vecinos de Nacotitlán. Brayan lo manipula con un drama digno de telenovela, mientras que las inquilinas le deben años de renta. Desesperado, Paul busca ayuda profesional con la doctora Julieta Maldonado, quien lo guiará para tomar decisiones firmes y aprender a poner límites.

En entrevista con TVNotas, María Elena Saldaña, quien interpreta a la doctora Julieta Maldonado en “Más vale sola” expresó su entusiasmo por este cameo en “Tal para cual":

“Estoy muy contenta de que me hayan invitado. Es una idea muy padre de nuestro productor Reynaldo López que sea con mi personaje de ‘Más vale sola’, porque así, mientras llega la nueva temporada, la gente no se olvida de la doctora Julieta Maldonado”. La actriz también destacó el mensaje del episodio:

“Mi personaje no solo ayudará al que le ven la cara, sino que también creará conciencia en quienes están afectando a los demás, todo en un entorno súper divertido”.

Una colaboración entre universos cómicos

Sobre trabajar con Consuelo Duval y Lorena de la Garza, Saldaña comentó:

“Son actrices maravillosas. El hecho de que lleven tantos años con estos personajes habla del cariño del público y del gran trabajo que han hecho. A Consuelo la conozco desde que trabajamos juntas en ‘Mujer, casos de la vida real’”. Esta será la tercera participación especial de María Elena en ‘Tal para cual’. En una ocasión anterior interpretó a una médium, pero esta aparición será especialmente significativa por el regreso de su personaje más querido de ‘Más vale sola’.

Mira: Ceci Galliano estrena su primera comedia “Más vale sola” por Las estrellas

Lorena de la Garza y Consuelo Duval, Nacaranda y Nacasia en Tal para cual 2025 / Liliana Carpio / TVNotas / 2025

¿Cuándo empieza la nueva temporada del programa “Más vale sola” con María Elena Saldaña?

Además, María Elena Saldaña confirmó que en octubre comenzarán las grabaciones de una nueva temporada del programa “Más vale sola”:

“Estamos felices. Y por qué no, sería genial que Nacasia y Nacaranda aparecieran en nuestro universo. Sería muy divertido”.

Finalmente, sobre trabajar con el productor Reynaldo López, dijo:

“Es un placer trabajar con él. Es un tipazo. Yo he trabajado con muchos productores, pero a él lo admiro bastante porque todos los días está en los monitores checando absolutamente todo. Si siente que algo no salió del todo bien, nos dice: ‘Hagámoslo de nuevo’. Es tan profesional y me siento honrada de que él me haya llamado a estar en su producción”.

Puede gustarte: María Elena Saldaña aclara fraude de Sergio Sendel; Rubén Cerda no le responde