Más vale sola: Daniela Baeza de las noticias a la actuación en este programa con Cecilia Galiano y la Güereja

El programa ´Más vale sola´, producido por Reynaldo López y estelarizado por María Elena Saldaña, la Güereja, y Cecilia Galliano se ha convertido en el líder de audiencia todos los domingos a las 8 de la noche.

Y uno de los personajes que más ha llamado la atención es el de la mejor amiga de Pilar, Daniela, interpretado por la presentadora de Noticias Nmas Daniela Baeza, quien sin dejar de lado ser conductora, ahora destaca como actriz.

Al respecto Daniela nos contó: “Estoy muy feliz por la gran aceptación que hemos tenido por parte del público, lo cual nunca lo dudé porque se veía que era un proyecto increíble”.

En cuanto a su personaje, nos comentó: “Encarno a una arquitecta que apoya a Pilar para solucionar sus problemas, trato de darle consejos, la regaño”. Sobre la química con Cecilia Galliano nos dijo “es una mujer súper divertida, ocurrente, detrás de cámaras te la pasas riendo con ella, y además la admiro mucho por su profesionalismo y su gran trayectoria”.

Sobre cómo llegó este ofrecimiento, refirió: “Reynaldo López ya me había visto en el programa que estoy ´Expreso de la mañana´, donde tengo diferentes participaciones, varias de ellas en clips cómicos, y me invitó a hacer un papel chiquito de reportera en su programa ´Tal para cual´. Y después me llamó para este nuevo proyecto ya con un personaje en forma, y yo encantada”.

Daniela quisiera seguir incursionando en la actuación: “Ha sido muy retador dar este brinco, y me encantaría seguir en las dos áreas. De conductora llevo 12 años de carrera, y me siento feliz de lo que he logrado, y si a eso le sumamos ahora el actuar, es muy padre. Si me invitan a una telenovela yo diría que sí”.

