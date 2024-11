Lourdes Munguía en ‘Más vale sola': Un episodio lleno de comedia y rivalidades

El programa de comedia ‘Más vale sola’ se ha caracterizado por tener grandes invitados y ahora será el turno de Lourdes Munguía, a quien veremos este domingo 17 de noviembre por Las estrellas, a las 8 pm, como un viejo amor de Amador, interpretado por Manuel “Flaco” Ibáñez.

La trama del episodio ‘La madrastra’ en ‘Más vale sola’ este domingo 17 de noviembre por Las estrellas

El capítulo llevará como nombre ‘La madrastra’, y en él, Amador, interpretado por Manuel “Flaco” Ibáñez, se enamora nuevamente. Sin embargo, la nueva novia no será para nada bien aceptada por Julieta (María Elena Saldaña) y Pilar (Cecilia Galliano), quienes desde el principio tienen muchos roces con ella. La nueva novia, interpretada por Lorena Herrera, finge todo el tiempo frente a Amador que es una buena persona, pero detrás de él saca su verdadera personalidad y les hace ver a las Maldonado que su vida con ella no será nada buena. Por su parte, Lourdes Munguía será un viejo amor de Amador.

Lourdes Munguía en ‘Mas vale sola’, comedia dominical / Cortesía de la producción

Lourdes Munguía y su experiencia en ‘Más vale sola’

En cuanto a esta participación especial, en TVNotas charlamos con Lourdes, quien nos dijo: “Me encanta la rivalidad que tendré con Lorena Herrera y me gustó mucho que la producción de Reynaldo López me convocara para este capítulo. Me mandaron el libreto. Me divertí mucho leyéndolo y de inmediato les dije que sí lo hacía. Es un lujo trabajar con ellos. Tienen todo muy bien planeado y todo fluyó maravilloso y de manera muy rápida”.

Alejandro Isunzz /TVNotas

Sobre sus compañeros de escena, nos contó: “El Flaco Ibáñez es un adorado de siempre. Lo conozco desde hace mil años y todo mundo lo quiere. Es un gran comediante de humorismo blanco y excelente compañero. Lorena Herrera es divina, guapísima. Acabamos de terminar una gira de teatro de la obra ‘Hijas de su madre’ y es encantadora tenerla de rival”.

Añadió: “Con María Elena Saldaña hice una obra hace muchísimos años que se llamaba ‘Un espíritu travieso’ y la quiero y admiro lo guerrera y luchona que es en la vida, cómo ha salido adelante siempre brillando”.

Lourdes Munguía en ‘Más vale sola’, programa de comedia producido por Reynaldo López / Cortesía de la producción

Próximos proyectos de Lourdes Munguía

Y nos adelantó: “Con Cecilia Galliano fue un lujo y además vamos a hacer una obra juntas que se estrenará en enero y se llama ‘Yo miento, tú mientes, todos mentimos’. Estaremos con Alejandro Camacho, Jesús Ochoa y será producción de Rubén Lara. Esa puesta la hicimos hace 11 años y ahora volvemos con ella y estaremos de gira por toda la República Mexicana”.

Finalmente, de ‘Más vale sola’ señaló: “Es muy padre llegar a un elenco armado y donde todos son espléndidos. Y lo que me gusta es la comedia blanca que maneja, que tiene un contenido familiar, lo cual hace mucha falta y qué genial que padres e hijos se puedan reunir para ver un programa”.

‘Más vale sola’ es una comedia de situación protagonizada por María Elena Saldaña, Cecilia Galliano y Manuel “Flaco” Ibáñez. Produce Reynaldo López y se transmite los domingos por Las estrellas a las 8 de la noche.