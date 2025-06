Hijo de Consuelo Duval orgulloso de que su madre sea “el mejor papá del mundo”

Michel Duval volvió a ocupar titulares. Hace apenas unas semanas, fue señalado en redes sociales por un presunto robo de una chamarra de diseñador en una tienda en Estados Unidos. El actor ya salió a desmentirlo y su madre Consuelo Duval lo defendió, asegurando que todo fue una confusión y que hay videos que demostrarán su inocencia.

En medio de ese escándalo, Michel decidió abrir su corazón frente a las cámaras del canal de YouTube Qué buen chisme, y habló de su relación su familia, con su novia y con su mamá. ¡Lo que dijo sobre Consuelo no dejó indiferente a nadie!

Michel Duval / Redes sociales

¿Quién es la pareja de Michel Duval y cómo describe su relación con ella?

Michel Duval no esconde el brillo en los ojos cuando habla de su pareja, Ximena Loustaunau. Para él, más que una relación romántica, se trata de una amistad sólida cargada de admiración, complicidad y crecimiento mutuo. “Es mi mejor amiga y eso nunca me había pasado”, confesó el actor, visiblemente conmovido, durante una reciente entrevista.

Refiriéndose a su vínculo como “una alma gemela”, Michel explicó que comparten mucho más que amor: tienen códigos únicos, humor similar y una visión de vida profundamente conectada. “Compartimos el mismo humor, chistes locales que solo ella y yo entendemos”, dijo, dejando claro que lo suyo va más allá del romance convencional.

Aunque muchos fans ya preguntan por una posible boda, Michel lo ve desde una perspectiva más madura: “Un anillo no comprueba más o menos el amor que siento por ti. Un matrimonio es una empresa... y hay que estar bien contigo mismo antes de dar ese paso”, explicó. También mencionó que son conscientes del alto índice de divorcios en la actualidad, por lo que no piensan tomar decisiones apresuradas.

Michel Duval, hijo de Consuelo Duval, y Ximena Loustaunau, hija de Graciela Mauri, son novios desde 2022. / Liliana Carpio / TVNotas 2025

¿Michel Duval quiere ser papá?

Otro de los puntos más llamativos de la charla fue el hecho de aun negarse en darle nietos a Consuelo Duval, y se enfocó más en la forma en que Michel se siente acogido por la familia de Ximena Loustaunau. Agradecido, el actor mencionó que no solo su novia ha sido un regalo en su vida, sino también todo su entorno familiar. “Jimena entra en mi vida con un grupo gigante de personas que todos son mis maestros”, expresó.

Aunque admite que la palabra “padre” le genera ciertos conflictos, reconoció que ha encontrado una figura masculina de apoyo dentro de su nueva familia política. “No sé si me cuesta trabajo o si es algo que no quiero buscar, pero la palabra padre o paternidad como que algo me genera... pero genuinamente sí me siento arropado por una energía masculina”, afirmó con sinceridad.

¿Que piensa Michel Duval de que Consuelo Duval haya sido mamá soltera?

Aunque a lo largo de la entrevista Michel abordó muchos temas personales, fue al final donde soltó una frase que conmovió a todos: “Ella es el mejor papá del mundo”. Hablando de su madre, Consuelo Duval, el actor dejó claro que el rol de padre fue perfectamente desempeñado por ella, pese a la ausencia de una figura masculina tradicional en su crianza.

“He conocido buenos papás, pero Consuelito Duval es el mejor papá de todos”, dijo con una sonrisa.

Consuelo Duval critica la industria cinematográfica en Hollywood / IG: @consueloduval /@mich_duval

¿Quién es el papá de los hijos de Consuelo Duval y por qué no está presente en sus vidas?

Consuelo Duval conoció al padre de sus hijos cuando tenía apenas 19 años. Aunque nunca ha revelado públicamente su identidad, se sabe que fue una relación intensa y significativa en su juventud. De esa unión nacieron sus dos hijos: Paly y Michel Duval.

La separación se dio cuando sus hijos eran muy pequeños, de apenas tres y cuatro años. Consuelo ha contado que su expareja tenía problemas con las drogas, situación que ella no detectó a tiempo debido a su carga laboral y su dedicación a la maternidad. Esta situación la llevó a tomar la difícil decisión de alejarse y criar sola a sus hijos. Desde entonces, ha preferido mantener silencio sobre los detalles por respeto a ellos, aunque ha dejado claro que fue una etapa muy dolorosa.

Michel Duval ha confesado públicamente que nunca conoció a su padre. Aunque en su infancia no sintió el abandono como tal, con el tiempo reconoció que la ausencia paterna dejó ciertas huellas emocionales. En su juventud, su hermana Paly quiso saber más sobre su padre, y Consuelo accedió a buscarlo. Lo encontraron en una situación complicada de salud y tras una breve llamada telefónica, decidieron no continuar el contacto. Michel ha trabajado en terapia para sanar esas heridas y ha expresado una profunda gratitud hacia su madre, a quien considera su verdadera figura paterna.