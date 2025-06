Maria Chacón llora la muerte de su papá; lanza fuerte reflexión sobre el Día del Padre: “Ya no está aquí”

Estuve debatiéndome todo el día de ayer si compartir esto o no. Mostrar tanta vulnerabilidad en redes no es lo mío ni está en mi zona de confort. Pero algo en mí sintió ganas de hacerlo, de pensar que quizá alguien que hoy esté viviendo un duelo, porque papá o algún ser querido ya no está, pueda sentirse un poquito menos solo, y reciba aunque sea un abrazo de solidaridad en un día que para muchos es de felicidad, pero para otros es de profunda tristeza. Si ayer te dolió el corazón más de lo normal, estoy contigo. Te abrazo muy fuerte. El duelo no es lineal, y hay momentos en los que se siente más duro. No hay reglas para atravesarlo. Vívelo como necesites. Te prometo que vas a estar bien. Pero hoy, también está bien no estarlo. ❤️‍🩹🫂