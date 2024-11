María Chacón presenta a su guapo novio y no es Miguel Martínez

Desde 2003 María Chacón saltó a la fama. En esa época, era muy pequeña, pero tenía el firme deseo de salir en la televisión. Luego de participar en el programa de talentos ‘Código F.A.M.A’, se convirtió en una estrella infantil con telenovelas como ‘Alegrijes y rebujos’ con la que impuso moda con su característico vestuario y peinado.

Ahí, su personaje de ‘la Chofis’ fue pareja de ‘el Alcachofa’, interpretado por Miguel Martínez. Su química fue tal que los fans 21 años después, siguen queriendo verlos juntos como pareja ahora que ya crecieron.

La actriz y cantante que también participó en ‘Mentiras, el musical’, había dado indicios en sus redes sociales de que tenía pareja y muchos se preguntaban si finalmente se había dado el amor con Miguel. Incluso en un video reciente de TikTok, la actriz desató muchas sospechas ya que se reencontró con el actor en la telenovela ‘Papás por conveniencia’ en la que sus personajes son esposos.

Miguel Martínez y María Chacón en Alegrijes y rebujos / Redes sociales

¿Quién es el novio de María Chacón?

Sin embargo, hace unos días apareció en el evento de GQ, ‘Hombre del Año’ donde finalmente presentó públicamente a su novio.

La actriz de 33 años se desvivió en halagos para él cuando le pidió que se uniera a ella a las entrevistas con la prensa y así fue que el hombre por fin fue conocido por las cámaras. “Para mí un ‘Hombre del Año’ tiene que ser honesto, bueno con su mamá, feminista, trabajador, sincero, leal, transparente”, compartió, mencionando que ya había encontrado al suyo con estas características.

María Chacón y su novio llevan dos años juntos y también detalló que es un hombre importante en la industria del entretenimiento ya que organiza festivales en México, tales como el Flow Fest, entre otros.

María Chacón presentó a su novio en el evento de GQ, ‘Hombre del Año’ / YouTube

Según contó Chacón, ella y su novio se conocieron porque el hermano del socio de él, fue a la escuela con ella en Ensenada, Baja California. El amor surgió entre ellos y aunque él es extranjero, la actriz asegura que “le encanta México” y pasan mucho tiempo juntos en el país.

“La verdad es que se lució y me trató como princesa desde el principio. Es un caballero, nos encanta ir a conciertos”, dijo sobre su relación.

La pregunta sobre una posible boda llegó, pero la actriz evadió el tema diciendo que eso era “muy personal”, pero “quién sabe”. “Ustedes saben que yo siempre he mantenido mi vida personal muy privada y eso creo que es algo bueno para la relación. Obviamente estoy súper orgullosa de estar con él y él está súper orgulloso de estar conmigo. Ya llevamos dos añitos juntos así que yo creo que ya es justo que lo conozcan, pero sí tratamos de mantener nuestra vida privada”, indicó.

¿’Más que amistad’ entre Miguel Martínez y María Chacón?

De esta manera los fans solo podrán ver juntos a María y a Miguel en la telenovela ‘Papás por conveniencia’ en la que interpretan el tema remasterizado de ‘Más que amistad’, canción que grabaron hace más de 20 años y que a propósito de que el proyecto de Rosy Ocampo contiene referencias a las telenovelas de Televisa Niños, se metieron de nuevo al estudio para grabarla nuevamente, esta vez en una versión bachata.

Cabe mencionar que recientemente, Miguel Martínez se sinceró en el pódcast de Roberto Carlo y admitió que llegó a sentir algo por María Chacón y que además, él fue su primer beso cuando protagonizaron ‘Alegrijes y rebujos’.

“Yo creo que hubo un momento donde de tanta convivencia sí hubo un ahí como ‘ey, qué onda’, aparte de María Chacón creo que también fui yo su primer beso cuando grabamos los primeros promocionales de ‘Alegrijes y rebujos’ nos tuvimos que dar un besito”, contó.

“Yo sí lo voy a confesar, no sé si lo sepan pero a mí sí me encantaba. Me parecía una niña increíble y yo sentía algo muy especial por ella, llámese como le quieras poner, el título que le quieras poner, a mí me encantaba estar con ella y me gustaba mucho pasar tiempo con ella. A mí sí me gustaba, yo sí lo voy a confesar que a mí sí me gustaba mucho”, añadió.

@robertocarlomx ¿Son novios Miguel Martínez y María Chacón? Disfruta ya el episodio 6 de El Papishou con Roberto Carlo ▶️ ♬ sonido original - Roberto Carlo

Luego admitió que fuera de cámaras también llegaban a darse besos y compartió si actualmente siente lo mismo por ella: “A mí me parece una mujer espectacular, me parece que es una mujer hermosa, que es talentosísima, que es super agradable, pero yo la verdad es que siento que todo esto se convirtió en una amistad muy chingona, muy sólida, de mucha admiración, de mucho respeto, de mucho cariño y de mucho amor”, finalizó.