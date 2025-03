Hijo de Consuelo Duval reaparece tras señalamientos de robo: “Agárrense”

Hace unos días, el hijo de Consuelo Duval, Michel, fue señalado de supuestamente haber robado una chaqueta de la marca Fendi. Esta con un costo aproximado de 90 mil pesos.

Pedro Montiel, productor de espectáculos y moda, responsabilizó Michel Duval de haberse llevado su prenda después de que salieron de fiesta hace un tiempo.

Michel Duval / Redes sociales

¿Qué dijo Pedro Montiel de la chamarra que supuestamente se quedó Michel Duval?

En el programa de ‘Chisme TV’, Montiel mencionó que se le olvidó su chamarra en el antro al cual asistieron. En ese momento, se organizaron para que le devolvieran su prenda, pero no lograron llevar a cabo el encuentro.

“Se me olvidó la chamarra en el antro y les pedí que se la llevaran, y ya después pasaba por ella, pero ya después no coincidíamos. Termina Michel con Caro (Miranda), (le digo) ‘Caro, mi chamarra, ¿qué pasó?’, y me dice: ‘Se la quedó Michel’”, dijo Pedro Montiel.

Michel Duval / IG: @consueloduval /@mich_duval

Luego el productor se encontró a Duval en un evento y puso muchas excusas sobre regresarle su chamarra. Después, lo captó con esta prenda cuando él estaba en una entrevista.

“Esa es mi chamarra. Él la tiene. En un evento la usó. Curiosamente, yo estoy dando una entrevista y está atrás de mí. Se me hizo mala educación, pedírsela en ese momento”.

Michel Duval reaparece tras ser señalado de robo

En medio de esta polémica, el hijo de Consuelo Duval aseguró que él no tenía en su poder dicha prenda. Señaló que, probablemente, su ex, Carolina Miranda, se la habría quedado. Sin embargo, ella negó esta versión. Michel y Caro terminaron en 2019, tras dos años de relación.

Ahora, Michel Duval reapareció en redes sociales luego de los señalamientos en su contra. Tal parece que no le afectan en lo absoluto, ya que, actualmente, disfrutaría de unas vacaciones en Marruecos.

Michel Duval / IG: @consueloduval /@mich_duval

A través de su cuenta oficial de Instagram, el hijo de Consuelo Duval compartió un par de posteos en los que presumió algunos paisajes del lugar en el que se encuentra.

“Un ser extremadamente guapo y un Mich. Oficialmente, arranca el tremendo spam de Marruecos, así que agarrenseeee”. Michel Duval

Eso no es todo, también subió en sus historias otra sesión de fotos que tuvo en Marruecos.

Sin embargo, no ha dado más declaraciones de lo que sucedió con la chamarra de Pedro Montiel. Aunque algunos usuarios no tardaron en exigirle que regrese esta costosa prenda a su dueño.



“ Regresa la chamarra Fendi”,

“Acabo de leer que dicen que anda paseándose con una chamarra ajena Fendi”,

“Te acusan de Robar una chamarra. ¿Es verdad?”

“ Tú eres la rata que se chin... la chamarra”.

“Regresa lo que no es tuyo”

Michel Duval / IG

Al momento, Consuelo Duval no ha opinado acerca de la polémica que enreda su hijo, Mich, por el supuesto robo de una chaqueta de alta gama hace más de 5 años. Por su parte, Pedro Montiel no ha revelado si tomará acciones legales en contra del también actor.