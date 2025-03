Hijo de Consuelo Duval es acusado de robarse una chamarra de 90 mil pesos; así respondió a los señalamientos

Michel Duval, hijo de Consuelo Duval, está en medio de la polémica después de que se le acusara públicamente de haberse robado una chamarra de la marca Fendi, con valor aproximado de 90 mil pesos.

En entrevista para el programa ‘Qué buen chisme’, el productor de espectáculos y moda, Pedro Montiel, señaló directamente al actor de haberse llevado su prenda, cuando salieron de fiesta hace algún tiempo.

¿Michel Duval es un ladrón? Esta fue la acusación de Montiel

De acuerdo con el testimonio de Montiel, había ido con el hijo de Consuelo Duval y su ahora exnovia, Carolina Miranda, a un antro hace algunos años. Debido al exceso de alcohol, decidió retirarse temprano del lugar, olvidando su chamarra.

Si bien se habían organizado para que le devolvieran su prenda, aparentemente, sus compromisos de trabajo no permitieron concretar el encuentro.

Pedro Montiel “Se me olvidó la chamarra en el antro y les pedí que se la llevaran, y ya después pasaba por ella, pero ya después no coincidíamos. Termina Michel con Caro, (le digo) ‘Caro, mi chamarra, ¿qué pasó?’, y me dice ‘se la quedó Michel”

Al saber que la chamarra estaba en posesión del actor, aprovechó un encuentro reciente para pedirle que se la regresa. No obstante, este empezó poner mucha excusas.

“Me encuentro a Michel en el evento de Pandora y le digo ‘oye, ¿te acuerdas de mi chamarra?’. (Me responde) ‘ah sí, la debo tener por ahí’, después me dijo ‘no te va a quedar, ya te veo muy mamado’. Le dije, ‘sí, pero es una Fendi y quería ver qué onda’. (Me contestó) ‘sí, déjame checarlo’”, puntualizó.

Pese a la promesa de devolución, hasta el momento, no se la han dado. Incluso, afirma que llegó a ver al joven utilizándola en público: “Esa es mi chamarra. Él la tiene. En un evento la usó. Curiosamente, yo estoy dando una entrevista y está atrás de mí. Se me hizo mala educación pedírsela en ese momento”, resaltó.

Michel Duval se defiende y revela qué habría pasado con la chamarra Fendi

En respuesta a esta acusación, el actor desmintió a Montiel y aseguró que él mismo le prestó la chamarra. No obstante, indicó que ya no tiene esa prensa en su poder y, probablemente, se la haya quedado su exnovia.

“Mi exnovia era muy amiga de Pedro. En una noche de antro, me la prestó, nos la llevamos a su casa (de Carolina Miranda) y después le perdí la pista. Fue hace ocho años. No sé donde quedó, creo que se quedó en casa de mi ex”, sostuvo.

Al cuestionar a Carolina Miranda sobre el tema, esta simplemente afirmó que no recordaba el asunto. Sin embargo, dejó ver que ella tampoco se habría quedado con la chamarra, pues dijo que, de tener algo tan valioso, “lo usaría todos los días”.

Hasta el momento, las partes involucradas no han dado más declaraciones sobre el tema. De igual forma, Consuelo Duval no ha querido dar su opinión.

¿Quién es Michel Duval?

Michel Duval nació el 10 de febrero de 1994. Es hijo de la actriz y conductora, Michel Duval

Desde joven, se interesó por la actuación y estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa

Ha participado en producciones como ‘Atrévete a soñar’, ‘Lo imperdonable’ y ‘Último año’.

Su proyecto más conocido es ‘Señora Acero’, actuando a lado de su ahora exnovia, Carolina Miranda

Su último trabajo fue como protagonista de ‘¡Hasta la madre de la Navidad’, junto a Gala Montes.

