Raúl Araiza dejó a Consuelo Duval por otra mujer y la comediante ¡se hizo su amiga!

La polémica no se ha hecho esperar luego de que Consuelo Duval, la querida conductora de ‘Netas divinas’, denunciara públicamente la discriminación que sufrió su hijo en Hollywood. Según Duval, su hijo, un joven actor con gran talento, fue rechazado para varios papeles importantes simplemente por ser considerado “demasiado guapo”. Este hecho ha generado un intenso debate en redes sociales, y es que mientras Michel Duval asegura es un gran paso en la industria para voltear a ver a otras personas, para Duval es “absurdo”.

Sin embargo, este no es el único tema que ha puesto a Consuelo Duval en el centro de atención. Recientemente, una antigua entrevista suya se ha vuelto viral, en la que revela cómo vivió una de las rupturas más dolorosas de su vida: su separación del también conductor Raúl Araiza. La actriz compartió detalles nunca antes conocidos sobre esta relación y cómo, a pesar del dolor, encontró una inesperada amistad con la nueva pareja de Araiza.

Raúl Araiza dejó a Consuelo Duval pero su nueva novia se puso en contacto con ella y ¡se hicieron amigas!

Consuelo Duval y Raúl Araiza compartieron una historia de amor en sus inicios de su carrera actoral. La actriz recordó con cariño aquellos años en los que disfrutaron de una relación apasionada. Sin embargo, el romance llegó a su fin cuando Raúl decidió poner punto final a su relación.

A pesar del dolor de la ruptura, Duval logró superar esa etapa y ha hablado abiertamente sobre esta experiencia en entrevistas como la que concedió a Yordi Rosado, donde reveló que Raúl fue su primer amor y que su relación con Daniela Castro fue el motivo de su separación.

“Me dejó por Daniela Castro y me dolió mi corazón” Consuelo Duval

Sin embargo, el duelo por su ruptura tomó un giro inesperado. Duval reveló que la actriz la contactó tiempo después para limar asperezas, y que ella recibió esta iniciativa con los brazos abiertos. Y hasta la invitó a Los Ángeles.

“Amé que ella me llamó para ‘amigarse’ conmigo: ‘Hola, ¿tú eres la ex de tal? Te invito a Los Ángeles’, y yo le dije: ‘Ay no, gracias amika’, pero fue muy linda. Me encantó y se me hizo un detallazo; desde ahí la considero como mi amiga”, reveló la conductora entre risas.

Raúl Araiza reveló a Yordi Rosado cuál era el lugar de Consuelo Duval en su vida

Al enterarse de las declaraciones de Consuelo, Yordi no tardó en responder y aseguró que en una confesión de Raúl para el mismo programa, el conductor aseguró que su relación con Daniela Castro había sido pasajera y que, en realidad Duval, siempre había ocupado un lugar importante en su corazón.

“Te voy a decir algo, dijo que Daniela Castro fue ‘X’ y su mujer fue Consuelo Duval”, reveló Yordi y Duval solo se limitó a decir: “Ay, mi amor”.

Raúl Araiza ha sido considerado como “el más infiel” por sus compañeras conductoras e incluso su hija lo señaló como todo un conquistador en el programa ‘Miembros al aire’ que conduce su papá.

