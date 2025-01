Raúl Araiza defiende a su hija de críticas en redes; la tacharon de grosera

Los comentarios que hizo Camila sobre su padre, el conductor Raúl Araiza, el pasado 31 de diciembre, en un programa de Miembros al aire, se hicieron virales. Fueron tomados como ‘groseros’ y ‘desatinados’ por parte del público. Él sale en su defensa y explica por qué no lo tomó de esa manera.

“Mis dos hijas son mujeres hechas y derechas. Como padres estamos orgullosos de ellas por el trabajo que hemos logrado”.

“Estamos en una etapa en que nos llevamos como si fuéramos mejores amigos. Lo más bonito es que existe mucha confianza y respeto entre nosotros. Me gusta escucharlas y apoyarlas en lo que ellas decidan”.

“Yo no lo vi como falta de respeto. Quienes ven el programa de Miembros al aire saben perfectamente que así es la dinámica. Entiendo la inquietud de la gente, pero no va por ahí".

Raúl Araiza y sus hijas, Roberta Araiza y Camilla Araiza.

Camila fue invitada al programa Miembros al aire, en el que es conductor Raúl Araiza.

“El objetivo del momento no era que Camila hablara maravillas de su papá. El punto era que ella me echara de cabeza y yo a ella. De hecho, pasó lo mismo con los demás papás”.

En redes tacharon a tu hija de maleducada: “Mi hija tiene buenos valores y no es ninguna maleducada. Soy la adoración de mis hijas. Soy su vida. Mis gordas son lo más importante que tengo en esta vida. Sé que ellas piensan lo mismo de mí. No hay por qué enojarse. Camila no lo hizo de mala onda”.

“Tuve la oportunidad de hablar con Camila sobre lo ocurrido y le dije: ‘No lo veas de esa forma hijita. Tú haz lo que estás haciendo. Estuviste muy divertida’. La verdad es que quien ve el programa no puede criticarlo porque sabe de lo que trata”.

El actor platicó cómo inició el año: “Con mucho trabajo, pero enfermo. Me dio un resfriado y no se me ha quitado. Ahora me tendrán que inyectar”.

“Estoy sorprendido y orgulloso por la respuesta que hemos tenido en el programa ¡Chócalas, Compayito! La gente ha quedado fascinada con este proyecto. Está los domingos a las 7:30 de la tarde por Las Estrellas. Me encanta que ‘el Compayito’ es muy querido por muchos niños”, finalizó.

En una dinámica, Camila hizo unos comentarios ‘desafortunados’ y le habló con groserías a su papá

Camila: “No, wey, la neta me gustaría que no te enc#3s tanto. O sea, como que, es la neta, wey. O sea, aprender a estar solo, wey. No te enc#I3s”.

Raúl: “A ver, vamos a desmenuzar enc#4r”.

Camila: “A ver ‘pá, aprendieras a estar solo un poco, wey. Vete a un retiro, respira”.

Camila: “Apriétate el 4no para no dormirte. A ver, wey, que no fueras tan enamoradizo. Tranquilo, wey”.

