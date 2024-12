Raúl Araiza quiere ser abuelo y está dispuesto a todo, incluso ¡a mantener a yernos y nietos!

El querido conductor de Hoy, Raúl Araiza, ha sorprendido a todos al revelar su anhelo más profundo: su deseo de convertirse en abuelo

En una reciente emisión del programa Hoy, el presentador de 59 años, confesó su impaciencia por tener nietos y aseguró estar dispuesto a todo con tal de cumplir este sueño.

Raúl Araiza / IG: @miembrosalairetv / @negroaraiza

Raúl Araiza quiere ser abuelo y explica la razón de la urgencia

Durante una divertida conversación en el matutino, Araiza expresó su frustración ante la falta de nietos en su vida. Con su característico humor, el conductor aseguró que ya está listo para asumir el rol de abuelo y que incluso se ofrecería a mantener económicamente a sus futuros nietos y a las parejas de sus hijas.

“Ya les dije que les voy a mantener al niño, al güey, todo”, afirmó Raúl Araiza, dejando en claro su disposición a ayudar a sus hijas en esta nueva etapa de sus vidas.

Una de las razones importantes es el hecho de poder disfrutarlos cuando aun tiene fuerzas para jugar con ellos.

“Quiero ser abuelo mientras todavía pueda llevarlas a los parques” Raúl Araiza

Las Hijas de Araiza y sus planes lejos de la maternidad

A pesar del entusiasmo de su padre, las hijas de Raúl Araiza, Roberta y Camila, no parecen tener prisa por convertirse en madres. Ambas se encuentran enfocadas en sus carreras profesionales y disfrutan de su independencia.

Aunque sin perder las esperanzas, mandó un contundente mensaje a Roberta, quien también forma parte del equipo de Hoy, para que se animara.

“Ya Roberta tú también no seas cobarde” Raúl Araiza

TVNotas lo adelantó: Raúl Araiza ya quería ser abuelo

No es la primera vez que Raúl Araiza comparte su deseo de tener nietos. En una entrevista exclusiva con TVNotas en mayo de 2023, su hija Roberta reveló que su padre lleva tiempo insistiendo en el tema. Según Roberta, tanto Raúl como su exesposa, Fernanda Rodríguez, “mueren por ser abuelos” y mantienen la esperanza de que esta ilusión se haga realidad pronto.

Roberta mencionó: “Mi papá me dice: ‘Ya soy grande, me urge un nieto’, y le contesto que sí se los voy a dar, pero no ahora. Mi sueño es tener hijos, pero primero quiero disfrutar más mi vida con mi novio y esperar hasta los 33 años, ¡apenas tengo 24!”.

Además, destacó que aunque sus padres están separados, la llegada de un bebé podría volverlos a unir pues siempre han compartido el deseo de convertirse en abuelos.

“Nosotras molestamos a nuestros papás diciendo que cuando tengan su primer nieto, ya sea de Camila o mío, se van a volver a juntar porque los dos tienen esa ilusión”.” Roberta Araiza

