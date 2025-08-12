Exconductora de Hoy se empezó a quedar calva y le salieron quistes, pensó que tenía cáncer

Damaris Rojas presentó secuelas graves tras el accidente automovilístico que vivió el 11 de mayo de 2024, en el que recibió un fuerte golpe en la cabeza que la hizo perder la conciencia. Además, explicó que como consecuencia del percance sus implantes se rompieron y hace unas semanas se percató de que tenía el silicón regado.

¿Qué dijo Damaris Rojas sobre las secuelas de su accidente y el susto por posible cáncer?

“Desafortunadamente, el accidente que sufrí el año pasado, en el que me rompí la nariz y tuve inflamación en el cerebro, ¡me generó otra secuela más! Hace poco me hicieron un ultrasonido y detectaron los 2 implantes rotos. Se me regó el silicón y me salieron microquistes benignos”.

“Todo comenzó el pasado 19 de junio. Ese día puse mis manos en el pecho y sentí una bolita. Me mal viajé y pensé lo peor. Sobre todo, porque anteriormente ya había padecido algunos síntomas”.

“Me llegué a sentir cansada, deprimida, triste. Se me caía el cabello a montones. Creí que tenía cáncer. Me estaba quedando calva. Acudí a la clínica especializada en implantes de mama. Ahí me mandaron a hacer una resonancia magnética”. Damaris Rojas

“Me hicieron un estudio en el que todo sale con exactitud. Arrojó que había silicón regado. Desde hace 1 año lo traía así y jamás me di cuenta. Quizá si lo hubiera detectado a tiempo, las cosas serían diferentes. La bolita no fue nada grave, porque al final era parte de la rotura del implante”.

“Los especialistas me explicaron que el cuerpo humano crea una bolsa cuando detecta algo extraño. Esa se encargó de proteger el implante y el silicón regado. Mi piel no traía problemas de cáncer”.

“La cirugía fue un éxito. En la clínica me trataron increíble y al momento de anestesiarme no me dolió. Me cosieron por dentro. Debo confesar que la recuperación ha sido muy incómoda. Traigo un aparato para drenar todo”.

“Uno de mis implantes estaba hecho caga... Me tuvieron que retirar los 2 y me colocaron unos nuevos de alta tecnología, con un peso de 500 gramos, con garantía y un microchip incrustado en el silicón”.

“Me mandaron un jabón y una crema especiales, medicamentos y sobres tomados. Me prohibieron bañarme las primeras 48 horas. También tendré que someterme a una cámara hiperbárica. Luego, cada 3 meses, me realizarán ultrasonidos para revisar que los implantes estén en buen estado”.

“El tema del cáncer me da mucho miedo y hasta me quitó el sueño. Gracias a Dios, no pasó a mayores. Estoy contenta de que la cirugía fue exitosa. Valió la pena cada peso invertido en mi salud. Terminaré bien chich0n4 (ríe)”, concluyó Damaris Rojas

¿Cómo fue el accidente automovilístico que sufrió Damaris Rojas, exconductora de ‘Hoy’?

La cantante y conductora Damaris Rojas se impactó contra otro auto y, después de dar vueltas, se estampó contra un muro de contención. Se golpeó en la cabeza y quedó inconsciente. Poco después nos relató lo sucedido: “Sentí que mi cabeza traía mucha agua y, al voltear, mi carro estaba totalmente destruido...”.

“Traía una carilla rota, la mitad de mi cerebro exaltado y una herida de más de 5 centímetros. Me veo deforme”.

“Mi cerebro tenía líquido regado. Salí con traumatismo craneoencefálico leve y esguince en la columna vertebral”.

También dijo que intentaron culparla por el accidente: “La persona que me chocó no traía seguro ni licencia e iba a exceso de velocidad...”. “Una mujer intentó meter botellas de cerveza a mi carro. Me di cuenta a tiempo”.

¿Qué dice el especialista sobre la rotura de implantes y cirugía de Damaris Rojas?

El doctor Jorge Martínez Mosqueira, director del Centro Nacional de Implantes de Mama (CENIM), nos explicó sobre el procedimiento que se le realizó a Damaris Rojas.

“Damaris presentó rotura de uno de los implantes. El gel se mantuvo dentro de una cápsula. Esas cápsulas o bolsitas las genera el mismo cuerpo. Es como una casita donde vive el implante. En el otro, el gel comenzó a trasudar (pasar líquido) por el efecto del envejecimiento del implante”.

“Se le quitaron las 2 bolsitas, porque el gel se adhirió a la cápsula. Después colocamos implantes nuevos, los cuales estarán dentro de una nueva bolsita”.

“Me parece que los implantes pasados tenían 350 gramos y ahora se los cambiamos a 500. Aumentamos el diámetro, para que las mamas se junten más y mejore el escote. El chip es como un ID. Tiene un lector para saber el número de serie, el volumen, la fecha, el país y el cirujano”.

“Estos chips ya están patentados y aprobados. No ocasionan ningún problema en la piel. Lo único que debemos conocer es que en la resonancia magnética puede aparecer una sombra. Es importante decirle a la radióloga que tiene implantes con chip, para que esté consciente de por qué está la sombra”.

“Damaris tiene algunos quistes benignos que no son quirúrgicos. Solo se deben revisar periódicamente. Muchas mujeres los pueden llegar a tener. Solo se requiere evaluación cada 6 meses o cada año por un ginecólogo. Eso es independiente a los implantes. La glándula mamaria tiene sus propias patologías”, finalizó.

¿Quién es Damaris Rojas y cuál es su trayectoria?

