Damaris Rojas ¡No soporta a Gomita! Asegura que “es una inventada”

Conversamos con Damaris Rojas y mostró los resultados de la operación que se hizo para tener cuerpo de Barbie. El pasado 23 de febrero dimos a conocer que la conductora se sometió a una cirugía estética, en la que le rompieron las costillas flotantes. Además, habló sobre el juego de ‘Gomita’ en LCDLFMX.

“Una cosa es tener (mi página de contenido exclusivo) y otra ofrecer mi cuerpo. ¿Me explico? Mi cirugía la pagué con el esfuerzo que le he invertido a mi página y lo seguiré haciendo. Quedé de impacto y ando insoportable (ríe)”.

“Antes tenía 78 cm de cintura, 115 de cadera y 92 de busto. Ahora mis medidas son 65, 112 y 92. Me tuvieron que bajar la cadera, si no me iba a ver como ‘Gomita’ con el cuero caído (carcajadas)”.

“Hablando de ella, no me gusta su juego. ¡Es pésimo! En esta vida no se pueden tener estas dos cosas: ser fea y mam0n4. Una bonita sí puede ser mam0n4. ‘Gomita’ es fea, tiene feo cuerpo y sus actitudes son malas. Todo eso en una sola persona no va. Por eso no la quieren”.

“¿Por qué pide un hombre que gane medio millón de pesos? Hay que ubicarse. Estoy de acuerdo con ella cuando dijo: ‘Yo no voy a estar con alguien que me dé menos de lo que yo me puedo dar’. Sin embargo, con esa cara no me pondría exigente”.

Luis Pérez / IG: @damarisrojasoficial

“‘Gomita’ es una mujer interesada y come cuando hay. Yo la conozco y un día me mandó a traer con su mánager a un circo en el que ella estaba. En ese momento me habló padrísimo. Me siguió en Instagram y me trataba como si fuéramos las grandes amigas. Era la amiga del momento”.

“Después me dejó de seguir en redes. Me barría en los eventos y me hacía caras. En varias ocasiones me dijo: ‘Ay, no te vi’, cuando minutos antes pasaba a mi lado. Si le funcionas, te ama. Si no, te deja de hablar. Es una inventada”.

Damaris asegura que ‘Gomita’ se hizo amiga de ‘Las perdidas’ por conveniencia

“El año pasado para todos lados traía a Wendy y le funcionó. Se acercó a ‘las Perdidas’ para tener más público. Esa es ‘Gomita’. A mí me hizo a un lado, porque ya no le funcioné. Yo no sería amiga de una persona manipuladora, interesada, fea e inventada”.

Asimismo, Damaris confesó que se quedó sin contactos y ningún mánager quiso trabajar con ella. “En este medio se maneja con puro contacto. Hace mucho que no hago ningún reality y ya no tengo contactos. ¡Se me acabaron! Me acerqué a uno que otro mánager fuerte, pero me dejaron en visto. Dejé de ser top. Me he caído y me han dado la espalda muchas personas”.

“Estoy muy feliz y orgullosa de mí. Hice solita la producción de mi nuevo videoclip. Tuve a mi equipo, pero todo salió de mi bolsa. Ahorré mucho y después de tres años por fin estrené ‘Uy, qué calor’, una canción que hice como tributo a la comunidad LGBT. Es la historia de una chica trans”, concluyó.

¿Quién es Damaris Rojas?

La conocimos en el programa ‘Enamorándonos’ de TV Azteca. Participó en otros realities como ‘El poder del amor’ y ‘Enamorándonos USA’. Es influencer y recientemente estrenó su canción ‘Uy, qué calor’, que se puede escuchar en tu plataforma musical favorita.

