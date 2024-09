LCDLFMX: Karime critica a Adrián por “ignorar” el mensaje de su esposa; él explica por qué lo hizo

La sexta gala de eliminación en ‘La casa de los famosos México’ ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Entre lo más sonado de la noche fue la reacción de Adrián Marcelo ante el emotivo mensaje que le mandó su esposa, Karina Puente.

Durante el zoom, la producción les mostró algunos videos de sus familiares y amigos a los nominados. Si bien Karime, Gomita y Brigitte rompieron en llanto, el regiomontano, evidentemente conmocionado, volteó a otro lado.

Esta acción fue sumamente criticada por la exintegrante de ‘Acapulco Shore’, quien tachó a su rival de “insensible” por “ignorar a su chaparrita”.

Adrián Marcelo / Instagram: @adrianmarcelo10

Karime cree que Adrián es “insensible”

Tras la eliminación, Karime tuvo una conversación con Gala y Mario, a quienes les platicó la reacción tan “inusual” de Adrián al ver el video de apoyo que había mandado su esposa.

“Que te pongan un video de tu esposa y te voltees. Qué feo” Karime Pindter

Sus compañeros no duraron en respaldarla, al mismo tiempo que Mario le comentaba que ni ella o el resto del ‘team Mar’ deben caer en sus “provocaciones”, asegurándoles que “perro que ladra, no muerde”.

Adrián Marcelo explica por qué “ignoró” a su esposa

Si bien no escuchó los comentarios de Karime, Adrián Marcelo se paró frente a una cámara para mandarle un saludo a su esposa y explicar que no quiso ver su mensaje por los sentimientos que le hubiera generado.

De acuerdo con el regiomontano, de haberle puesto atención al mensaje de Karina, hubiera pedido su expulsión inmediata, pues la extraña demasiado.

“Hubiera salido a pedir mi salida. No puedo ni decirte con palabras lo mucho que te extraño. Me encantaría decir que fue hermoso, pero es algo que me duele. No estoy acostumbrado a pasar tanto tiempo sin ti. Solo tú, mi familia, mis seres cercanos saben quién soy”, dijo.

Para finalizar, pidió a sus fans que lo siguieran apoyando y aseguró estar listo para toda la ola de críticas por su participación en el reality.

