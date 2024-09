LCDLFMX: Adrián Marcelo lanza tremenda advertencia a Arath de la Torre, este quiere abandonar el reality

Tras la eliminación de Gomita, que la convirtió en la sexta participante eliminada de ‘La casa de los famosos México’, la tensión aumentó significativamente entre los concursantes. Durante una cena, Adrián Marcelo confrontó a Arath de la Torre debido a su postura en la dinámica de posicionamiento, donde Arath se fue en su contra.

Adrián Marcelo, en un intento por desestabilizar a Arath, le advirtió que no debería volver a posicionarse en su contra, le dijo que su respuesta no sería amigable. Incluso le sugirió que, si en el futuro se ve nominado y desea posicionarse en su contra, le pida a sus hijos que cambien de canal.

Adrián Marcelo advierre a Arath de la Torre y le pide que no se vuelva a posicionar en su contra

“Hoy me diste luz verde, si eres inteligente no te vas a poner enfrente de mí, no es amenaza, pero sobre aviso no hay engaño (...) te recomiendo que si me vuelves a ver ahí, me saques la vuelta, carnal, porque no va a ser nada amistoso lo que vas a recibir de mí. Tómalo como gustes, solo estoy avisando”, afirmó Marcelo.

Continuó con su advertencia: “Me veo orillado, soy muy competitivo. Yo creo que por el poder que tienes van a evitar que pase algo, pero yo no tengo nada que perder. Insisto, no es amenaza, pero si tu familia ve este contenido te recomiendo que evites pararte frente a mí en el siguiente posicionamiento, porque una me haces más fuerte, ya viste el resultado. No tengo talento artístico, no sé actuar, pero lo que yo sé hacer con las palabras, no eres ni la mitad de capaz”.

Arath respondió: “Tú me diste la mano y me pateaste la vez pasada”, a lo que Adrián Marcelo replicó: “Yo te recomendaría que le pidas a tus hijos que vayan a ver otro contenido porque si van a ver a su padre recibir un golpe bajo. Hoy no me quise poner a tu nivel. No es amenaza”.

⚠️🚨Amenaza completa del drogadicto infértil a Arath🚨⚠️



Esto le fascina a Kirén Miret, tener a gente de mierda en un show porque él representa a esa gente, la misma que forma parte del tejido social podrido.#LCDLFMx2#LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMx2 pic.twitter.com/MbWYxQU17g — Emmanuel Páez-Pérez (@EmmanuellePaez) September 2, 2024

Arath, sin embargo, lo interpretó de otra manera: “No, sí es amenaza”, insistió.

Checa: “Como dice el dicho” organiza un exitoso “Trenzatlón” para apoyar a personas con cáncer

Arath De la Torre quiere abandonar el reality tras advertencia de Adrián Marcelo

Tras esta tensa interacción, Arath decidió entrar al confesionario para informar a ‘la Jefa’ sobre lo sucedido con Adrián Marcelo. En ese momento, Vix censuró las cámaras, pero posteriormente se revelaron videos en los que Arath compartió su preocupación con los miembros de su cuarto, Mar, aseguró que quería abandonar el programa porque no tenía necesidad de ser amenazado y la producción no consideraba la advertencia de Adrián como un acto de violencia.

“No tengo necesidad de que me amenacen de esa forma, pero yo sé que este güey le vale madres. Si fuera Ricardo, Sian u otra persona, voy de acuerdo, pero él la trae contra mí. Yo elijo mis batallas, y él no está a mi altura. No le van a parar nada, porque la vez pasada la producción no consideró que fuera violencia, pero ahora me amenaza y me dice que ni mis hijos vean la televisión y mi instinto es ir a protegerlos”. Arath de la Torre

Qué grave lo que acaba de confirmar Arath. Dijo que la producción no considera "violencia" lo que Adrián Marcelo ha hecho y esa es la razón por la que se quiere ir de la casa.



Si Arath se va, dejo de ver el programa, cancelo @VIX y de tuitear al respecto. Gracias a Dios no vivo… pic.twitter.com/vXDJakFlvt — Emmanuel Páez-Pérez (@EmmanuellePaez) September 2, 2024

Mira: La academia 2024: ¿Quién fue expulsado del séptimo concierto, el domingo 1 de septiembre?

Cuarto Mar le pide a Arath que no caiga en provocaciones y se quede en LCDLFMX

Los miembros del cuarto Mar intentaron convencer a Arath de que reconsiderara su decisión y no cayera en las provocaciones de Adrián Marcelo. Briggitte, entre lágrimas, le pidió que no se fuera y prometió que lo defenderían si lo vuelve a atacar.

Karime le aseguró:

“Tu familia va a estar orgullosa si te quedas. Sé fuerte, tú eres más fuerte que cualquier cosa”. Mientras que Mario Bezares agregó: “Media hora antes les dije, no caigan en provocaciones, vienen las cosas c.4bro... Perro que ladra no muerde, y si quiere pleito, es ch¡n.ga tu madre y para arriba. Son tonterías papito ríete”.

A pesar de sus intentos por animarlo, Arath concluyó: “Yo no quiero jugar así”.

Hasta el momento Arath no ha tomado una decisión, se espera que en las próximas horas se defina sobre su permanencia en ‘La casa de los famosos México’.

Mira: LCDLFMX: ¡Gomita es la sexta eliminada del reality! Ricardo Peralta el más afectado por su salida