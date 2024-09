La academia 2024: ¿Quién fue expulsado del séptimo concierto, el domingo 1 de septiembre?

La academia 2024 se intensifica. Con cada concierto, los académicos demuestran su evolución musical, pero la competencia se vuelve cada vez más reñida. Los jóvenes talentos deben esforzarse al máximo para superar los retos y los duros comentarios del panel de los críticos, integrado por Lola Cortés, Arturo López Gavito, Espinoza Paz y Chiquis.

Este domingo 1 de septiembre se celebró el séptimo concierto de #LAACADEMIA con su decimocuarta generación y aunque todos dieron su máximo esfuerzo un académico no logró avanzar perdiendo la oportunidad de ganar el millón de pesos prometidos en la final. ¿de quién se trata? Te contamos todos los detalles.

Los alumnos iniciaron con un popurri de temas de Ricky Martin que estuvo súper explosivo. Los 12 académicos cantaron y bailaron ‘María’ y ‘Livin’ la vida loca’ con lo que pusieron al público a bailar.

Jaime Camil les felicitó pues “lo hacen muy bien”. Invitó al público a votar por su favorito porque el reality musical más importante de América Latina ya está a la mitad. El ganador se llevará un millón de pesos.

Mar, 18 años, Guadalajara, Jalisco se presentó con ‘Besos de ceniza’

Esta semana sacó su personalidad como “Mariana”, para poder mostrar un lado diferente de ella en su participación con esta canción que fue con la que ella audicionó, por lo que es muy representativa. Mariana Garza, la Timbiriche y voz original que cantó esta canción por primera vez, le mandó un mensaje en video con las mejores vibras y la fuerza de todas las personas que han cantado esta canción para que la entregara esta noche.

Arturo López Gavito le reconoció verla empoderada y contenta, así como el giro que le dieron a la interpretación de esta canción. Chiquis le dijo que además de que se veia divina, se había notado que esta noche “llegó Mar a La Academia”. Para Lola Cortés Mar puede ser una rockera impresionante, por lo que le sugirió que se cuide para “rockear como se debe”. A Espinoza Paz le gustó mucho su actitud, muy empoderada y su atuendo. El “ronquito” de su voz podría dar para canciones de mariachi.

Mario, 17 años, Monterrey Nuevo León, participó con “Sería más fácil”

Su ídolo, el futbolista Diego Lainez, le mandó un mensaje de apoyo para que luche por sus sueños.

Lola Cortés le dijo que está imparable, cada semana mejor y mejor, aunque su atuendo parecía de Mauricio Garcés en “Modisto de señoras”. Espinoza Paz le sugirió cambiarse el nombre por Mario G, de Girón, y le propuso hacer un homenaje a Roberto Carlos, porque con su voz y su forma de cantar sería grandioso. Chiquis reconoció a los maestros por este gran comienzo. A Mario le dijo que su voz estuvo espectacular, por lo que ella estaba “encantadísima”. Arturo López Gavito después de la semana pasada con “Lo pasado, pasado” sugirió que pudo haber cantado una canción mucho más compleja que lo retara y por eso consideró que había perdido una oportunidad de crecer.

Brandon, 23 años, Bamoa, Sinaloa, cantó “Te quiero así"

Mireya Valenzuela, la mamá de Brandon, mostró cómo vive la familia y las grandes necesidades y carencias que tienen. Les llevaron muebles, refrigerador, aire acondicionado, trastes y ropa nuevos por parte del programa “A quien corresponda” de TVN Azteca. Jorge Garralda, el conductor que tiene más de 30 años ayudando a la gente, estuvo en el programa y abrazó a Brandon y le pidió que entregara el alma en su presentación sin preocuparse más por su familia que ahora está atendida con todo y se dedicara solamente a que los críticos se pusieran de pie. Brandon contuvo las lágrimas y agradeció con el corazón en la mano.

Tras su interpretación, Chiquis le dijo que cantó bien, que le quedó la canción y le gustó mucho cómo bailó y cantó. Espinoza Paz se sorprendió porque hizo suya la canción, la controló y le pareció que podría funcionar muy bien allá afuera, porque tiene un estilo muy definido. Le agradeció a Jorge Garralda lo que hicieron por Brandon. Lola Cortés lo vio adueñándose del escenario, entero y pleno. Lo imagina con la banda atrás y su sonrisa maravillosa. Le sugirió que no le importe cuántas veces le digan que no, pues lo está cumpliendo. Para concluir, Arturo López Gavito no estuvo de acuerdo con sus compañeros y tras un rifi rafe entre los críticos, dijo a Brandon que no lo hizo mejor que la semana pasada y esto no era un concurso de sonrisas. Como no vio un crecimiento vocal, le recomendó trabajar más: “Al salir de aquí nadie te vuelve a ver jamás”. Héctor Martínez, el director, le pidió a “la reencarnación de Walter Mercado” que se dedicara a criticar el hoy.

Brisa, 25 años, Acapulco, Guerrero, presentó “En realidad”

Lola Cortés le dijo a Brisa que no le preocupaba verla en el escenario pues ya sabía que lo haría espectacular, por lo que pudo disfrutar el show, porque está creciendo: "¡Qué bonita generación!” Espinoza Paz hizo notar que la canción es muy divertida y se tendría que cantar y animar diferente a una romántica. Señaló que le gustó mucho su timbre de voz y él siempre tendría ojos para ver lo que se hace bien, dado el intercambio que tuvieron antes con Arturo. Chiquis le pidió a Arturo ir al concierto de ella para ver lo que hace y le diga su opinión. Esto por el rifi rafe en la crítica anterior. A Brisa Chiquis le dijo que se le ve suelta, nada de miedo y como Brisa lo había disfrutado, ella también. Arturo López Gavito comentó a Brisa que siempre aplaudiría la diversificación que en este caso la diversificación había mostrado que su voz crece y la dejó ver que crece en el escenario en un performance, donde ella destacó como la cantante. Hubo un salto cuántico de como inició.

El productor Ari Borovoy llegó al escenario de La academia con una gran sorpresa para los alumnos de La academia 2024

Jaime Camil presentó como una gran sorpresa a Ari Borovoy en vivo en el escenario de La academia, quien recordó que se acerca el concierto “Generaciones” de La academia, por lo que invitó a estar en la Arena Ciudad de México a los ocho semifinalistas de esta generación, el 27 de septiembre. Será su primer concierto pagado. Y los cuatro finalistas estarán en la Arena Monterrey el 4 de octubre, también con una participación pagada.

Edith, 24 años, Apatzingan, Michoacán, cantó “Intocable”

Toda la semana trabajó con el dolor que le representa esta canción pues recuerda la muerte del esposo de su prima querida.

Espinoza Paz le compuso una canción para que Edith la interprete y cantó a capella algunos versos. Espinoza dijo que le había gustado mucho la versión del tema que interpretó, que había controlado la canción para poder transmitir. Chiquis le reconoció la voz tan especial que tiene y le encantó el lado dulce y muy seguro de su voz: “Eres artista”. Lola Cortés recordó que en los primeros conciertos habían visto a Edith como la más débil pero esta noche verla tan fuerte y entera era un gusto: “Estás imparable. Te ves hermosa”. Arturo López Gavito le dijo que convirtió el dolor en fortaleza. Le alegró que se probara en un género diferente. La reconoció como una persona en crecimiento: “Si sigues así, podrías terminar en la final”.

Isaveli, 22 años, Tetitlán, Guerrero, interpretó “Tiene espinas el rosal”

Le envió un mensaje en video el cantante Emir Pabón y le recomendó que proyectara el corazón de la canción y la disfrutara: "!Piripipí!”

Lola Cortés se dirigió al público para pedirle que tuvieran cuidado en su selección al momento de votar, porque cada alumno que saliera a partir de esta noche sería una pérdida. A Isaveli le dijo que estuvo espectacular. Espinoza Paz la notó muy afinada. Coincidió con Lola porque los académicos son grandes cantantes. Chiquis le dijo que había dominado el escenario y lo había hecho con mucha seguridad. Fue tal su mejoría que ya quisiera comprar el boleto para su concierto. Arturo López Gavito reflexionó que desde el panel tienen la capacidad de imaginar y ella lo había llevado a la época del cine de oro con el género de mujeres poderosas, bailarinas con seguridad y garbo, las rumberas. Nunca había escuchado la canción interpretada por una mujer y la interpretación y sufrimiento de Isaveli al momento de bailar había hecho una diferencia en la canción: "¡Eres una gran rumbera!”

Flor, 31 años, Veracruz, Veracruz, se presentó con “Lucha de gigantes”

Trabajó en la semana porque no se ha sentido insuficiente y por eso es introvertida.

Lola Cortés recordó que en su niñez ella fue a una escuela Montessori porque era una “niña problema” y cuando comprendió lo que pasaba, se hizo un tatuaje que dice: “Normal people scare me” (La gente normal me asusta). Por eso le dijo a Flor: “Siéntete contenta porque eres especial”. Espinoza Paz le reconoció su hermosa afinación y le encantó lo que hizo. La invitó a ser lo que elija pensar que es. Chiquis le dijo que su una voz única le encanta y al verla piensa en Karla Morrison porque también es muy reservada y lo deja todo en el escenario. Arturo López Gavito recordó que Antonio Vega, el compositor, concibió esta canción como una plegaria. Sin embargo, Flor quiso aprovechar cualquier cosa para hacer un lucimiento vocal y hubo gritos cuando no venían al caso. Le sugirió que debería tener humildad para respetar lo que hizo el compositor.

Cristian, 22 años, Guatemala, cantó “Déjenme si estoy llorando”

Cristian trabajó esta semana en la emoción para poder cantar. Tras su presentación, Chiquis consideró que al principio de la canción no le gustó tanto pero que terminó muy bien. Espinoza Paz le comentó que está seguro de que Guatemala está muy orgulloso de él. Los cantantes originales, Los ángeles negros, tenían una forma muy especial de cantar el tema pero Cristian dejó eso de lado e hizo suya la canción y la llevó donde quiso. Lola Cortés dijo que ama a Los ángeles negros y que la voz de Germán, el intérprete original le parecía chillona, pero Cristian lo había cantado muy aterciopelado: "¡Qué bonito cantas, Cristian! ¡Pido que hagas un disco de Los ángeles negros!”. Arturo López Gavito recordó a Nelson Ned, el compositor de la canción, y el arreglo le pareció muy malo aunque viene en un disco de Kalimba, pero le hubiera gustado, “más allá de las porras fatuas que duran una noche”, que demostrara más el sentimiento de la canción y trabajara en una “narrativa escénica” retándose a sí mismo: “La competencia no es con tus compañeros. Es contigo mismo. Exígete más.”

Yesi, 24 años, San Julián, Jalisco, interpretó “Mentiras”

Espinoza Paz le dijo a Yesi que felicitaba a los vestuaristas por el conjunto que presentó esta noche. El tema lo cantó muy bonito, aunque hubo detallitos que no son importantes porque lo que hizo fue especial. Lola Cortés le dijo que hubo problemas de entonación, que fue “demasiado vibrato, melosa” sin decir lo que estaba sintiendo. No debe ser tan cantada sino más de entraña y no del corazón. Para Chiquis vio otra mujer en el escenario. Le gustó en el escenario porque estuvo entrada en lo que cantaba y eso le gustó mucho. Arturo López Gavito eligió mantenerse con los ojos cerrados porque antes de empezar la canción entró en un trance que terminó cuando concluyó la canción. Felicitó al profesor Beny que puso la canción. Cómo logró esa interpretación espectacular aunque no ha tenido ese sentimiento personalmente. La calidad de las voces es superior en esta generación les obliga como críticos a trabajar más.

Jessy, 28 años, Guamúchil, Sinaloa, “Quieres ser mi amante”

Esta semana Jesy tuvo que estar al servicio de Edith por un ejercicio que le puso el director. Esto le costó mucho trabajo. Jaime Camil le dijo que esta canción de Camilo Sesto que tiene 50 años sería increíble que un joven como él la cantara.

Lola Cortés le dijo que hubo problemas de afinación y la actuación le pareció robotizada. Jessy le contestó que no, que había sido todo de él. Lola le respondió que para ella se quedaba con la interpretación de la semana anterior. A Chiquis le encantó verlo, aunque hubo cuestiones de afinación y consideró que él puede dar más. Espinoza Paz difiere de sus compañeras porque Jessy tiene elegancia y le encantó, aunque también le indicó que hubo detalles de afinación. Arturo López Gavito le dijo que le daría sus áreas de oportunidad para que pueda crecer. Lo sintió sobreconfiado, a diferencia de sus compañeros y, como Jessy quería interpelar, le pidió recibir la crítica con absoluto respeto como él había escuchado su interpretación. Le pareció que el inicio de la canción fue malo, torpe y atropellado. Hubo desafinaciones. La canción requería sentimiento que no le brindó. Para concluir, le recomendó que una interpretación suya no vuelva a tener más florituras que sentimiento.

Julio, 20 años, de Hermosillo, Sonora, presentó “Dónde está el amor”

Chiquis le dijo a Julio que se veía relajado, seguro y que “es su onda”, que su voz es “tan preciosa” que le encantó. Lola Cortés le hizo notar que cumplió lo que debía, le parece un “popero nato”.La interpretación fue linda y consideró que Julio va creciendo. Espinoza Paz comentó que si más adelante no llega a llenar lugares por donde quiera será porque no le da la gana. Realmente es un artista. “Veo un camino muy brillante”.

Arturo López Gavito le dijo que la inocencia que transmite al cantar es algo interesante y bonito. La interpretación fue grandiosa. Le pidió que se acerque con alguno de sus maestros para crecer más y esmerarse y dar un mejor concierto la siguiente semana. El director le dijo a Julio que harán los grandes artistas de latinoamérica que exige el público. Que estamos hartos de artistas falsos.

Caro, 26 años, Hermosillo, Sonora, interpretó “En cambio no”

Caro le mandó un mensaje a su abuela que cumplía años y recordó en la semana a su abuelo fallecido que la inspiró para cantar. Espinoza Paz recordó que en un restaurante unos chicos cantaban muy bonito y él les aplaudió, pero cuando él cantó, le dieron la espalda. Por eso, le recomendó a Caro que reconozca al que lo hace mejor y tenga humildad. Lola Cortés también hizo una reflexión respecto a poderse nutrir de los demás y le dijo que siempre habrá quien quiera ser como ella. Chiquis la felicitó por su cumpleaños mañana. Le reconoció su noble corazón y que es muy aplicada: “Soy tu fan”. Arturo López Gavito la vio como una gran contadora de historias. Le recomendó siempre pensar en cómo lo hizo la semana anterior, y que la Caro de la semana pasada había sido muy pequeñita respecto a la de esta semana.

Jaime invitó al público a cantarle ‘Las mañanitas’ a Caro por su cumpleaños y de sorpresa llegó el esposo de Caro, Abraham Rivera, ‘el Pulga’, quien le dio un gran abrazo y un beso, además de un regalito.

¿Quién fue el alumno eliminado en el séptimo concierto de La academia este domingo 1 de septiembre?

Jaime Camil dio por cerradas las votaciones para conocer quién sería el alumno expulsado de la noche. De los 12 alumnos que se presentaron en el séptimo concierto, solo concluyeron 11.

Se presentaron los 12 alumnos con sus maletas color naranja. Jaime dijo los nombres de siete alumnos que el quinto crítico, el público, salvó:

Isaveli

Brandon

Mario

Mar

Julio

Yesi

Edith



Los siguiente cinco académicos pasaron al frente y Jaime Camil dijo los tres alumnos menos votados:



Caro

Flor

Brisa

Por lo que Jessy y Cristian regresaron con sus compañeros.

La alumna que dejó la decimocuarta generación de La academia 2024 fue: Flor, a quien Jaime le aconsejó seguir luchando por sus sueños.

Se salvaron: Caro y Brisa, quienes permanecieron una semana más.

