Lola Cortés revela que teme irse a dormir y no despertar: “Lo que más miedo me da”

Aunque Lola Cortés se encuentra en remisión del cáncer de mama, la actriz confiesa que vive con el temor constante de que su destino podría ser el mismo que el de su madre, Dolores Jiménez: irse a dormir y no despertar.

Actualmente, la cantante asegura sentirse bien, pero no ha sido fácil. En 2023, enfrentó un diagnóstico de cáncer de mama que marcó un período complicado para su salud.

Lola Cortés trabaja en terapia con sus miedos

Apenas lleva un año en remisión, y aunque le faltan cuatro para completar el proceso, se mantiene alerta. “No sabes si vas a despertar”, comentó en una entrevista en la casa de ‘La academia’.

Lola Cortés posando para la cámara seria / Instagram: @soylolacortes

“Ahora, trabajando con mi terapeuta, le decía: ‘lo que más miedo me da es dormir porque, ¿y si no despierto? Tengo muchas cosas qué hacer, familia, planes. No quiero que suceda eso. Vamos bien. Tengo grandes doctores”. Lola Cortés

Su primera cirugía fue en 2023, cuando le extirparon un tumor. Un mes después, se sometió a una mastectomía doble y le colocaron expansores en el tejido mamario.

A pesar de estas intervenciones, la actriz de teatro musical no dejó de trabajar. “Hacía teatro como loca”, recordó. Sin embargo, en marzo de 2024 su salud se complicó y, ocho días más tarde, tuvo que ser ingresada de emergencia para una cirugía de reconstrucción mamaria.

“Estuve descansando mes y medio, luego salí de gira de promoción con ‘Toc Toc’ y me enteré que mi matriz ya no sirve y tenían que quitármela. Cumplí con una fecha y me hicieron la histerectomía (cirugía para extirpar el útero)”, relató.

Lolita posando para la cámara sonriendo a la cámara / Facebook: La Academia

Lola Cortés se refugia en el trabajo para evitar a angustiarse

Para Lola, el trabajo ha sido su ancla, ayudándola a mantenerse enfocada. Recientemente terminó su participación como juez en ‘La academia’, donde estuvo durante 11 semanas. Además, tiene una audición la próxima semana, sigue impartiendo clases magistrales con su hermana Laura Cortés, y continúa con sus conferencias junto a Arturo López Gavito.

“Mientras mi mente no juegue chueco, todo ayuda”, afirmó con optimismo.

Lola Cortés posando para la cámara seria / Instagram: @soylolacortes

En cuanto a su tratamiento, su médico decidió no someterla ni a radioterapia ni a quimioterapia para evitar que se debilitara. En su lugar, toma un medicamento diario, a la misma hora todos los días, durante cinco años.

Mantener una actitud positiva ha sido clave para afrontar las adversidades, reveló la actriz. “Cuando vi los análisis de sangre que mostraban que había un nivel muy alto de cáncer, para mí era: ‘Sí, tengo cáncer, ¿y? ¿Cuál es el problema?’ Decían: ‘Es un tumor’, y yo respondía: ‘Sí, ya quítalo’”.

No obstante, reconoció que cuando finalmente asimiló la gravedad de la situación, se preocupó, ya que nunca había estado en un hospital por enfermedad, sino por lesiones en el hombro, rodillas o lumbares.

