Jolette cree que Pati Chapoy le hizo brujeria para que no triunfara, asegura Javier Ceriani

Sin duda alguna, Jolette es una de las exparticipantes más recordadas de la cuarta generación de ‘La academia’, estrenada en 2005. A pesar de que recibía duras criticas en la mayoría de sus presentaciones, principalmente de Lolita Cortés, la joven se llegó a convertir en una de las favoritas del público.

Si bien era una de las más queridas, los comentarios negativos y sus riñas con Cortés hicieron que renunciara al show tras 17 semanas. Después de esta experiencia, dejó el canto y se mantuvo alejada de los escenarios por unos años.

En 2017, reapareció en ‘Bailando por un sueño’ siendo eliminada en el primer episodio y después colaboró en ‘Hoy’, programa donde daba consejos de belleza y moda en su sección ‘Jolettips’. Sin embargo, con el tiempo, abandonó el matutino.

Ahora, vuelve a dar de qué hablar al revelarse que, presuntamente, piensa que Pati Chapoy le hizo alguna especie de “brujería” para que no pudiera brillar en la industria artística.

Jolette / Redes sociales

Checa: Jolette Navarrete de la cuarta generación de ‘La academia’ está de luto, publica foto del funeral de su padre

¿Por qué Jolette piensa que Pati Chapoy le hizo brujería?

A través de su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani dijo haber tenido contacto con allegados de Jolette, quienes le habrían dicho que, presuntamente, la celebridad cree que su carrera como cantante se vio truncada por la supuesta magia negra que le habría hecho Pati Chapoy.

Javier Ceriani “Jolette acusa de brujería a dos periodistas, supuesta y alegadamente. No lo digo yo, lo dice nuestro testigo y lo que Jolette habría sugerido”

Y es que, presuntamente, la famosa de hoy 41 años ya tenía muchos proyectos planeados tras renunciar a ‘La Academia’, incluyendo su aparición en varios realities y hasta la conducción de un matutino. No obstante, todo de “derumbó de la noche a la mañana”.

“Fuentes muy cercanas a ella nos contaron que la cantante está segura de que Pati y Lolita Cortés le hicieron brujería, y que, con eso, truncaron su carrera. Y que le hizo de psicóloga en aquel entonces, también le hizo macumba. Aunque no ha mencionado a nadie, nos cuentan que ella sabe muy bien que Chapoy no solo la detestaba, y no se diga de Lolita, hicieron todo para que no pisara un escenario”, relató.

Según la fuente de Javier Ceriani, además de Pati, Lolita y la presunta psicóloga de ‘La academia’, Joanna Vega-Biestro también habría estado involucara en todo este asunto.

No te pierdas: Lolita Cortés y Jolette se reencuentran, ¡hacen anuncio que está rompiendo las redes!

¿Pati Chapoy hace magia negra?

Si bien Pati Chapoy no ha dado declaraciones sobre este tema y, hasta el momento, todo queda como una simple especulación, Javier Ceriani sostuvo que su fuente era fidedigna, por lo que esperaba la “réplica” de las involucradas, principalmente de la conductora de ‘Ventaneando’.

“Esto lo afirma alguien muy, muy cercano a Jolette y que Jolette lo habría asegurado en su momento. Tienen su derecho de réplica”, expresó.

Cabe resaltar que la propia Jolette no ha dicho nada sobre la presunta brujería. No obstante, en su momento sí dejó ver que había sido víctima de malos tratos durante su estancia en ‘La academia’.

Pati Chapoy / Redes sociales

¿Qué ha dicho Jolette sobre su estancia de ‘La academia’?

Luego de que Yuridia revelara que, entre otras cosas, había cámaras en las regaderas de los baños de las chicas en ‘La academia’, Jolette respaldó a su compañera y aseguró haber vivido una mala experiencia en el reality.

Sin embargo, señaló que aún no estaba lista para hablar, pero que, cuando esté preparada, romperá el silencio sobre su estancia.

“Cuando yo esté lista para hablar, con mucho gusto lo hago, que sea benéfico para mi alma, me sane o algo. Yo me manifesté siendo una niña de 20 años. Yo dije todo lo que viví en su momento. No me siento lista, no me dan ganas de hablar de lo que yo viví. Saquen sus propias conclusiones”, indicó.

Mira: Lola Cortés criticada tras cantar ‘Tu falta de querer': fans no la perdonan y le recuerdan a Jolette