Lola Cortés criticada tras cantar ‘Tu falta de querer': fans no la perdonan y le recuerdan a Jolette

Lola Cortés, conocida por su trayectoria como actriz, cantante y su icónico papel como crítica en ‘La academia’, volvió a estar en el centro de atención después de que se viralizara un video en TikTok.

En el clip, la ‘Reina de los musicales’ aparece interpretando la canción ‘Tu falta de querer’ de Mon Laferte en un karaoke, desatando opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales.

La grabación muestra a Lola cantando el éxito de la intérprete chilenomexicana con gran sentimiento, pero su interpretación no fue del agrado de todos. Mientras algunos internautas reconocieron que se trataba de una actividad recreativa y defendieron su talento, otros la criticaron, comparándola incluso con Jolette Navarrete, la controvertida participante de ‘La academia’ Cuarta generación, a quien Cortés destrozó en su momento por su desempeño vocal.

Lola Cortés decepciona en redes al cantar “Tu falta de querer”, seguidores recuerdan a Jolette. / Instagram: @soylolacortes

Lola Cortés fue criticada en redes por su interpretación

La interpretación de Lolita Cortés en el karaoke dio pie a una avalancha de comentarios en redes. Algunos usuarios arremetieron contra ella con frases como:



“Sin comentarios, solo díganle que no cante, porfa”.

“Se convirtió en lo que juró destruir”.

“Lola criticaba tan gacho a Jolette porque no quería competencia, jajaja”.

“¡Madre Santa! Ni yo en la regadera”.

Otros aprovecharon para ironizar sobre el video:



“¿Laura León se le metió en el cuerpo o cómo?”

“Es bien lista Lola, lo hace a propósito para que la hagan viral y estar vigente”.



Sin embargo, no todo fueron críticas. Los fanáticos de Cortés salieron en su defensa, argumentando que no se puede juzgar a una artista de su calibre por un momento casual como la salida a un karaoke.

Fans defienden a Lola Cortés a capa y espada

Muchos seguidores señalaron que Lolita posee un gran talento vocal y que el video no refleja su verdadera capacidad como cantante. Subrayaron que, al tratarse de un karaoke, las condiciones no eran las mejores para lucirse. Entre los comentarios de apoyo destacaron:

“No pues está en un karaoke. Ella tiene una gran voz. Ahí no se puede lucir como pretende”.

“¿No han escuchado cómo canta ‘Sobreviviré' o ‘Qué ganas de no verte nunca más?’ Ahí se ve claramente que solo se está divirtiendo”.

“Seguro es parodia”.

Hasta el momento, Lolita Cortés no ha hecho ninguna declaración sobre el video ni los motivos detrás de su interpretación.

