Lolita Cortés confiesa que la música de Chiquis no le gusta por una poderosa razón ¿hay enemistad?

TV Azteca volvió a encender la pantalla chica con la temporada de La academia que finalizó hace unas semanas. A lo largo de los años, el programa se ha posicionado como uno de los reality shows musicales más populares de México.

La última emisión contó con un panel de jueces de lujo que incluyó a Espinoza Paz, Arturo López “Gavito”, Chiquis Rivera y la siempre polémica Lola Cortés.

La temporada 14, que culminó el 6 de octubre, estuvo marcada por la gran expectación generada por la reunión de Chiquis y Lola Cortés, quienes en el pasado protagonizaron un enfrentamiento público. La participación conjunta de ambas figuras generó una gran controversia y mantuvo a la audiencia al borde de sus asientos, deseosa de ver cómo se desenvolverían en este nuevo escenario.

Sin embargo, la dinámica entre ambas cantantes evolucionó de manera sorprendente. A pesar de sus diferencias musicales, Lola Cortés y Chiquis Rivera demostraron una gran camaradería durante el programa, compartiendo momentos agradables y mostrando una evidente conexión.

Incluso, en redes sociales, ambas compartieron fotografías juntas, lo que alimentó los rumores de una amistad genuina. Por ello, resultó desconcertante para algunos que ahora Lola Cortés haya hecho declaraciones que parecen contradecir esta imagen de complicidad. ¿Qué paso?

Lolita Cortés responde ¿Chiquis se convertirá en madre por un vientre de alquiler?

En una entrevista publicada en el canal de YouTube de ‘el Fernan’, Lola Cortés fue cuestionada sobre los rumores que vinculaban a Chiquis Rivera con un posible embarazo a través de un vientre subrogado. La exjueza de La academia aseguró desconocer los detalles sobre la vida personal de la cantante, pero aprovechó la oportunidad para expresarle sus mejores deseos, afirmando que traer un niño al mundo es una bendición.

“Bueno, pues sus razones debe tener. La verdad es que yo era, o sea, yo era como conejo; me ponían el ojo y ahí estaba el hijo. Era un relajo, no, no, no, no... era tremenda. Pero si ella tuvo la necesidad de esto, le deseo lo mejor. No hay regalo más grande en la vida, más maravilloso que ser madre, que tener un hijo. Verlo crecer, darle una educación, que salga adelante y se vuelva independiente”, dijo Cortés.

Los reporteros preguntaron si en algún momento Chiquis le había confesado sus planes a lo que Lolita contestó que no.

“Yo creo que es algo muy íntimo, y lo entiendo perfectamente. Le deseo lo mejor. Me parece que es una mujer encantadora, una mujer que ha pasado por muchas cosas, que tiene muchas experiencias de vida, y creo que va a ser una gran madre.” Lola Cortés

Lolita Cortés confiesa que la música de Chiquis no le gusta por una poderosa razón ¿hay enemistad?

La prensa también cuestionó a Lola Cortés sobre si había sido invitada al auditorio por su excompañera de trabajo, Chiquis Rivera, durante el evento del pasado 3 de noviembre. La jueza respondió que no había recibido ninguna invitación. Al ser interrogada sobre las posibles razones, Cortés ofreció su propia interpretación.

“Ella sabe. Es una mujer muy prudente, una mujer muy inteligente. Ella sabe que yo no comparto el estilo musical”. Lola Cortés

Sin embargo, lo que pasó después, dejó claro que entre las cantantes no existe una enemistad y da por hecho que irá a verla para disfrutarla cuando tenga la oportunidad de adquirir sus entradas.

“Tampoco voy a ir porque ella me invitó. Quiero ir a disfrutarla y quiero comprar mi boleto. El día que pueda comprar mi boleto para ir a disfrutarla será un placer, porque, como digo, admiré tanto a su madre, y ella ahora está cantando muy, muy bien.” Lola Cortés

¿Cómo fue la polémica entre Chiquis Rivera y Lolita Cortés?

En 2022, la participación de Chiquis Rivera como invitada en La academia generó una gran polémica. Mientras la mayoría del público y los jueces disfrutaban de su presentación, la actitud de Lolita Cortés llamó la atención. Su expresión seria y los comentarios susurrados a Ana Bárbara fueron interpretados como desaprobación hacia la interpretación de Chiquis. Las redes sociales explotaron con comentarios al respecto, dividiendo a los fans entre quienes apoyaban a Chiquis y quienes justificaban la postura de Lolita.

Ante la situación, Chiquis publicó un mensaje en sus redes sociales que muchos consideraron una indirecta hacia la juez, invitando a sus seguidores a mantenerse positivos y a no dejar que las opiniones de los demás afectaran su felicidad.

“Aunque te hagan caras y se note su amargura ¡Tú se tú! ¡Se feliz! ¡Se Nice! Que nadie cambie tu esencia”, escribió en aquel momento