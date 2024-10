Don Pedro Rivera afirma que ganó la demanda de sus nietos en relación al legado musical de Jenni Rivera

Para nadie es un secreto que la relación entre la dinastía Rivera no ha sido la mejor, principalmente tras el deceso de Jenni Rivera en 2012. No obstante, la tensión subió de nivel después de que los hijos de la llamada ‘Diva de la banda’ iniciaran un proceso legal en contra de su abuelo, don Pedro Rivera.

En la querella interpuesta en septiembre del 2023, se argumenta que la música y la imagen de la celebridad habían sido explotadas generando ganancias que ascendían a decenas de millones de dólares desde su fallecimiento.

En su momento, Pedro Rivera dijo sentirse muy mal por toda esta situación. Sin embargo, señaló que aún conserva la esperanza de que, en un futuro, las cosas con sus nietos se arreglen.

“Yo creo que todo está bien. No va a haber ningún error, porque todo va a salir a la luz, gracias a Dios. En mi corazón me molesta. En mi alma me molesta. En mi pensamiento y no por esto que están haciendo mis nietos. Voy a perder yo a la familia. Sigo queriéndolos porque yo comprendo que son jóvenes”, indicó.

Hijos de Jenni Rivera / Archivo TVNotas

No te pierdas: Chiquis confiesa haber visitado a su padre en prisión a pesar haber abusado de ella

Don Pedro Rivera asegura que ganó la demanda interpuesta por sus nietos

En un video para su canal de YouTube, don Pedro Rivera le comenta a su actual novia que los hijos de Jenni Rivera perdieron la demanda por supuesta explotación a la imagen de su madre.

“¿Cómo la ves, mi amor? Perdieron el caso los pin… chamacos” Don Pedro Rivera

Si bien no dio muchos detalles sobre cómo o cuándo habría ganado este proceso, la influencer especializada en espectáculos ‘Chamonic3’ señaló que la corte desestimó los 11 cargos de la demanda interpuesta contra ‘Cintas Acuario’ y ‘Ayana Music’, disqueras pertenecientes a don Pedro Rivera.

También reportó que el patriarca de los Rivera solo deberá pagar una cantidad mínima por algunas regalías y no los tres millones de dólares que sus nietos estaban exigiendo.

“Solo que había una investigación (auditoría) para saber realmente cuánto él debería pagar a JR Enterprises. Así que en la siguiente corte el juez dirá su veredicto final y dirá si don Pedro tendrá que pagar una mínima cantidad por el uso de la música o por el uso de la imagen de su hija”, indicó.

Checa: Chiquis confiesa que su tía Rosie, al parecer, siempre le ha tenido celos por esta razón

Don Pedro Rivera es criticado por “expresarse mal” de sus nietos

Las declaraciones de don Pedro Rivera no tardaron en viralizarse y la mayoría de los internautas lo criticaron por haberse “expresado mal” de sus nietos, recordándole que, en diversas ocasiones, aseguró que jamás se expresaría mal de ellos, pues los quería mucho.

“No quiere a nadie, solo al dinero”, “Yo lo demandaría por nefasto”, “Y eso que jamás se expresaría mal de sus nietos”, “Viejo ridículo”, “Qué grosero”, “Jenni debe estar revolcándose en su tumba”, “Ojalá el señor se compre unas clases de educación”, señalaron algunos comentarios.

Hasta el momento, los hijos de Jenni Rivera no han confirmado o negado lo dicho por su abuelo, por lo que se espera que, en los próximos días, emitan alguna clase de comunicado.

Don Pedro Rivera / Captura de pantalla

¿Qué pasará con el legado de Jenni Rivera?

De acuerdo con la información de ‘Chamonic3’, don Pedro Rivera es el dueño del legado de Jenni Rivera y las regalías que debe pagar son por “otros temas”.

“Dejaron claro también en la corte que la música, los máster le pertenecen a don Pedro Rivera. Hasta el día en que él muera o dentro de 15 años, pero debe de pagar regalías por otros temas y en la próxima semana se dará a conocer cuánto pagará”, apuntó.

Mira: Muere la sobrina recién nacida de Demi Lovato; se despide con desgarrador mensaje