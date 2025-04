Pedro Rivera se defiende de acusaciones de abuso, y sus hijos Juan y Rosie lo respaldan: Esto dijeron

Hace unas semanas se dio a conocer que el papá de Jenni Rivera, el señor Pedro Rivera se vio envuelto en tremendo conflicto legal, después de que en TVNotas te contamos que su exesposa, la señora Juanita Ahumada, lo acusara de presuntamente haber abusado de menores de edad.

Don Pedro Rivera / Captura de pantalla

¿Cuál es la acusación por abuso en contra de Pedro Rivera?

El conflicto salió a la luz luego de que el cantante de reguetón René Ortiz, a quien vinculan sentimentalmente con Juanita, compartiera una serie de declaraciones en las que asegura que tras hacer una colaboración con Juanita Ahumada, descubrió información perturbadora sobre Pedro Rivera.

“El señor ha hecho cosas muy atroces, cosas indebidas. Lo que hizo es de un tirano. ¡De una bestia! Es de esas personas que no se tocan el corazón al destruir a alguien más”, explicó René a TVNotas.

La señora Juana Ahumada ha declarado en constantes ocasiones que no sólo el señor Pedro Rivera, sino que toda la familia la hizo pasar por momentos de terror al recibir maltratos.

Don Pedro Rivera defiende su romance con su novia / Redes sociales

¿Qué dijo Pedro Rivera sobre las acusaciones de abuso a menores?

Este viernes 11 de abril, a través del programa ‘Ventaneando’ se dio a conocer que el señor Pedro Rivera presentó una demanda contra su exesposa por difamación, y negó tajantemente las declaraciones de Juanita.

“Las acusaciones en mi contra no sólo son falsas, sino que además lastiman a mi familia, una herida cruel a la memoria de mis hijas y nietas que sufrieron años atrás, sé lo que es ver a quien amas destruidas por el abuso, y jamás, jamás, sería cómplice de ese dolor. Esas mentiras no sólo manchan mi nombre, sino que minimizan el sufrimiento de tantas víctimas”, declaró Pedro Rivera en compañía de su abogado.

El señor Pedro Rivera afirmó que lo que mueve a su exesposa es el interés de quedarse con propiedades, pues recordemos que Juana Ahumada sí solicitó una compensación por el tiempo junto al patriarca de los Rivera.

Don Pedro Rivera / Redes sociales

Rosie y Juan Rivera respaldan a su papá en acusaciones de abuso

Luego de sus palabras, en el mismo micrófono tuvieron voz sus hijos, Juan y Rosie, quienes aseguraron que respaldaran a su papá en todo momento.

“En mi vida lo he visto llorar dos, tres veces, pero cuando yo le dije eso, lo vi instantáneamente quebrarse. Ver que alguien le hiciera daño a su niña y a su nieta, afectó a mi papá y yo como hija que conozco a mi papi, sus virtudes y defectos, 100% estoy con él. He visto tratar a mi papá con niños y jamás he visto algo así”, explicó Rosie, recordando el abuso sexual del que fue víctima por parte de Trino Marín, quien era esposo de su fallecida hermana, Jenni Rivera.

Por su parte, Juan dijo que las palabras de la ex de su papá desacreditan a las verdaderas víctimas.

“Es una falta a todas las víctimas que sí pasan por estas cosas y que lamentablemente por cosas como esta, ya no se les cree. Mi papá no es abusador”, sentenció Juan.

Tal parece que el señor Pedro Rivera seguirá siendo blanco de demandas, pues no hay que olvidar que hasta sus propios nietos lo denunciaron en el pasado por los derechos de la la obra de Jenni Rivera. De esa batalla legal salió bien librado.