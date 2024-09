Chiquis confiesa que su tía Rosie, al parecer, siempre le ha tenido celos por esta razón

Desde hace varios años, la familia Rivera ha protagonizado varias disputas e incluso problemas legales. Recordemos que, hace unos meses, los hijos de Jenni Rivera demandaron a su abuelo por los derechos y el manejo de algunas propiedades de ‘la Diva de la banda’.

Además, existe un distanciamiento entre los hijos de la intérprete de ‘La gran señora’ y sus tíos Juan y Rosie Rivera. Esto se debió a que, supuestamente, ambos hicieron un mal manejo de la empresa de Jenni Rivera mientras la administraban.

Ahora, Chiquis, la hija mayor de Jenni, lanzó a través de la plataforma Vix una serie documental titulada ‘Chiquis sin filtro’, la cual se estrenó el pasado 16 de agosto, y en ella abordó varios temas polémicos respecto a su vida privada.

Ve: Alfredo Adame arremete contra Ninel Conde y la llama “pobre tont...”

Chiquis confiesa que su tía Rosie le tiene celos

En un reciente video que se viralizó a través de TikTok, Chiquis confesó que ha tenido una relación difícil con su tía Rosie Rivera desde que tiene memoria. La cantante reveló que los problemas con Rosie han estado presentes desde su nacimiento y se intensificaron tras la muerte de su madre, Jenni Rivera.

“Desde que falleció mi mamá, él (Juan Rivera) se acercó mucho a Rosie, y la verdad es que Rosie siempre ha tenido problemas conmigo desde que yo nací… Como ella tenía el poder, porque manejaba todo lo de mi mamá, él se acercó mucho a ella, y ella nunca me ha querido, así lo veo yo”, expresó Chiquis, dejando entrever el distanciamiento familiar.

Además, la cantante destacó que Rosie podría haber tenido un rol importante en el alejamiento entre ella y su madre: “A través de los años me he dado cuenta de que Rosie tuvo mucho que ver con el distanciamiento que hubo entre mi mamá y yo. Yo le decía: ‘Rosie, quiero hablar con mi mamá’, y ella me decía: ‘Tu mamá no está lista’, y mi mamá pensaba... Algunas personas me decían que mi mamá creía que yo no quería hablar con ella”, compartió.

Chiquis también habló sobre el impacto emocional que esto ha tenido en su vida, afirmando que desde niña ha sufrido debido a la tensa relación con su tía.

Checa: Adianez Hernández comparte que Augusto no quería casarse con Larisa y cómo le dijo a sus hijos lo que pasó

¿Qué pasó entre Chiquis y Jenni Rivera?

Recordemos que, en 2021, Juan Rivera confesó que Chiquis no figuraba en el testamento de Jenni Rivera, ya que, en aquel momento, la cantante llegó a pensar que Esteban Loaiza y su hija la habían traicionado.

Tiempo después, la intérprete de ‘Basta ya’ perdió la vida en un accidente aéreo en diciembre de 2012, mientras se trasladaba de Monterrey a la Ciudad de México. La famosa murió pensando que su hija y su exesposo habrían mantenido una relación extramarital.

Sin embargo, en varias ocasiones, Chiquis Rivera ha negado dichos rumores y asegura que nunca tuvo nada que ver con Esteban Loaiza.

Te puede interesar: Demian Bichir anuncia que será padre junto a su novia, Victoria Aletta, de 26 años