Adianez Hernández comparte que Augusto no quería casarse con Larisa y cómo le dijo a sus hijos lo que pasó

Sin duda, la inesperada ruptura entre Adianez Hernández y Rodrigo Cachero fue una de las polémicas más fuertes de 2023, que revivieron ahora que la actriz se casó con Augusto Bravo, el ex de Larisa Mendizábal quien a su vez es ex de Rodrigo.

En una reciente entrevista en ‘Ventaneando’, Adianez Hernández confesó detalles acerca de su reciente unión con Augusto.

La actriz indicó que cumplió el sueño de casarse por la iglesia y recibir una bendición para la relación con su pareja. Para ella esto fue muy especial porque según dijo, Augusto nunca había deseado casarse antes de conocerla.

"Él nunca había tenido este deseo de casarse y cuando me dice que quiere casarse, yo dije: ‘Tengo un gran hombre a mi lado. Adora a mis hijos. Mis hijos lo adoran a él. ¿Por qué no?’”, comentó la actriz.

Adianez quiere tener hijos con su nuevo esposo: “Con él sí quiero”

La actriz también dijo que había cerrado la fábrica junto a su expareja, Rodrigo Cachero, pero ahora tanto Adianez como Augusto quieren tener un hijo en común.

“Con él sí quiero (tener hijos). Yo ya había cerrado fábrica. No era algo que estuviera en mis planes… Ya no había opción. Él tiene muchas ganas, y como yo lo veo con mis hijos, no lo dudo”, declaró.

Sobre su divorcio de Cachero, Adianez confesó que soportó mucho tiempo en el matrimonio debido a sus hijos y las expectativas sociales. “Yo llevaba un año cargando de no querer estar ahí, pero no puedes romper eso porque tienes dos hijos y una sociedad encima, una familia y esta creencia de: ‘Tú te aguantas’”, dijo. Aclaró que aunque el proceso fue complicado, ella y Cachero mantienen actualmente una buena relación por el bienestar de sus hijos.

Adianez también abordó el tema de la infidelidad y su impacto en la familia. Reveló que sus hijos están al tanto de la situación y de la relación con Augusto Bravo. “(El mayor) sabe todo. Yo le expliqué que: ‘Mamá conoce a Pepe (Augusto) desde antes de separarse, pero no se separa mamá por Pepe, de tu papá'. Pasaron cosas que solo tengo por qué platicar con él”, explicó.

Por último dijo que sus hijos han aceptado bien a su pareja y que por eso se atrevió a planear un futuro junto a él.

