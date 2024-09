Karla Souza por poco cancela su reencuentro con Luis Gerardo Méndez tras 11 años de Nosotros los Nobles

La semana pasada se estrenó en cines la primera película dirigida por Luis Gerardo Méndez, ‘Technoboys’, y este 11 de septiembre llega a las pantallas de Netflix. Esta película reúne en pantalla a Luis Gerardo y Karla Souza, su hermana de ficción en Nosotros los Nobles, que en 2013 se convirtió en una de las películas más exitosas en la historia del cine mexicano.

Ambos son estrellas internacionales que han triunfado en Hollywood. TVNotas tuvo oportunidad de platicar con Luis Gerardo y nos contó: “Tenía mucho tiempo que quería dirigir una película. Además, siempre quise estar en una boyband”.

Luis Gerardo nos comentó desde cuándo comenzó a tomar clases de canto: “En 2005, participé en el musical Hoy no me puedo levantar y Nacho Cano me dijo que tenía bonita voz, pero no la tenía entrenada. Ahorita grabamos canciones con Amandititita y rodamos los videos. Realmente creamos una boyband para la cinta”.

Technoboys llega este 11 de septiembre al catálogo de Netflix. / e

Karla Souza estuvo a punto de no participar en la cinta ¡tenía tres meses de embarazo!

Luis Gerardo hizo una confesión para TVNotas: “Dos semanas antes de empezar a filmar, Karla me llamó por teléfono, y me dijo: ‘Oye, Luis ¿podemos hablar?’ Yo quedé muy extrañado porque nunca me dice eso. Le pregunté que si todo estaba bien, y me respondió que necesitaba verme. Nos reunimos y me dijo: ‘Estoy embarazada de tres meses’”

Su participación peligraba ya que el personaje requería mucho movimiento: “Ella tenía que hacer a una reguetonera. Debía perrear hasta el subsuelo, y cuando le tocara hacer esas escenas, iba a tener cinco meses de embarazo”.

Sin embargo, se decidió que ella continuara en el proyecto, con todo y su estado: “Karla es una rockstar, la actriz más profesional que conozco. Lo hizo de maravilla con su embarazo y teniendo que hacer estos movimientos”.

Technoboys. Karla Souza as Melena in Technoboys. Cr. Lorenza Clapp / Netflix ©2024 / Lorenza Clapp / Netflix/Lorenza Clapp / Netflix

Karla Souza reconoce el papel de Luis Gerardo Méndez como director

Agregó: “Además, Karla fue muy generosa conmigo. Desde el primer día que filmamos y le di una nota me contestó: ‘Sí, señor’. Le dije que no era necesario que me hablara así y ella me dijo: ‘Pues sí. Es que eres mi director’. Quedé ¡wow!”.

Preguntamos si podría haber una secuela de Nosotros los Nobles y nos comentó: “No. Esa historia ya se contó, pero seguiré trabajando, sin duda, con Karla”.

En 2013 Nosotros los nobles rompió record de taquilla

Karla Souza en medio de el duelo con por su hermano encuentra consuelo en hacer cine en México

Por otra parte, charlamos con Karla Souza, quien recientemente enfrentó la dolorosa pérdida de su hermano, el exMenudo Adrián Olivares. Aunque está muy triste por ello, nos dijo sobre la cinta: “Es una diversión total y me encanta no dejar de hacer cine en mi país. Es reconectar con quien soy, volver a nuestra cultura e idiosincrasia”.

Sobre su unión con Luis Gerardo, nos señaló: “No podía no estar en la primera película suya como director. Somos muy unidos. Mucha gente cree que nos conocimos en Nosotros los Nobles, pero ya habíamos hecho una obra antes, Avenida Q. Él era protagonista y yo era swing, esto es, yo nunca subía a menos que alguien se enfermara. Y sólo subí una noche. Fue mágico estar al lado de él”.

Le preguntamos sobre lo que nos confió Luis Gerardo y nos confirmó: ‘Sí, tenía cinco, seis meses de embarazo y eso hizo que fuera más especial para mí este proyecto”, finalizó.

