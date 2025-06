Belinda: Tras éxito de ‘Mentiras, la serie’, gana el título de “la nueva cantante de señoras dolidas”

A casi dos semanas desde su lanzamiento en Prime Video, ‘Mentiras, la serie’, adaptación de la obra de teatro del mismo nombre, se ha coronado como una de las producciones más vistas de la plataforma en México.

Este proyecto está protagonizado por:

Belinda como Daniela

Regina Blandón como Yuri

Diana Bovio como Dulce

Mariana Treviño como Lupita

Luis Gerardo Méndez como Emmanuel Mijares

¿De qué trata ‘Mentiras, la serie’?

La serie de ‘Mentiras’ está basada en la obra musical del mismo nombre y creada por José Manuel López Velarde en 2009. Cuenta la historia de Daniela, Yuri, Dulce y Lupita; cuatro mujeres que fueron amantes de Emmanuel Mijares y son sospechosas de su asesinato.

A lo largo de sus ocho capítulos, se narra cómo fue el romance de cada una de ellas con el occiso para descubrir a la responsable.Todo esto, mientras se interpretan canciones icónicas de los años 80.

Cabe destacar que la obra original ya lleva 16 años en cartelera y se considera una de las más importantes en el teatro actual. De igual forma, grandes celebridades como María León, Lolita Cortés y la fallecida exacadémica Hiromi han participado.

¿Por qué Belinda es considerada “la nueva cantante de señoras dolidas”?

Los fanáticos de ‘Mentiras, la serie’ han elogiado a Belinda y la interpretación que hizo de diversas canciones como ‘Detrás de mi ventana’ y ‘Él me mintió’. Incluso, la propia Amanda Miguel, quien es la artista original de ‘Él me mintió’, ha aplaudido el cover de su colega, pidiéndole al público que no haga comparaciones.

“Belinda, sí escuché la versión y me pareció divina. No se trata de elegir. Se trata de reconocer dos versiones de la fuerza femenina”, expresó la argentina.

En tanto que los seguidores no han dudado en reconocer su gran esfuerzo al cantar en la serie ‘Mentiras’ y hasta la han bautizado como ‘la nueva cantante de señoras dolidas’. Estos son algunos comentarios que se pueden leer en internet:

“Belinda lo hizo muy bien”

“Es la nueva cantante de señoras dolidas”

“Está excelente la versión de Beli”

“Te amamos, Belinda”

“Belinda dió una muy buena interpretación”

“Belinda cuidó y respetó mucho el trabajo”

“Que se venga la versión entre Amanda Miguel y Belinda”

Aunado a su participación en la serie, Beli también lanzó varios sencillos de desamor como ‘Heterocromía’ y ‘Mirame feliz’, incluidos en su álbum ‘Indómita’, que de igual forma le han valido su nuevo título de “señora dolida”.

¿Qué ha dicho Belinda sobre su título como “la nueva cantante de señoras dolidas”?

Hasta el momento, Belinda no ha hecho declaraciones directas sobre su nuevo título como “la nueva cantante de señoras dolidas”. No obstante, a través de redes sociales, ha agradecido el apoyo que le han dado los fans a su nuevo disco, así como a la serie de ‘Mentiras’.

La famosa ha compartido algunos videos que sus seguidores han hecho del intro de ‘Heterocromía’. También participó en un clip junto al resto del elenco de ‘Mentiras’, celebrando que la serie de haya convertido en la más vista de Prime Video.

