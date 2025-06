Susana Zabaleta habla del físico de Belinda y desata polémica en redes; le piden que deje de ser “envidiosa”

Susana Zabaleta vuelve a dar de qué hablar. Luego de que Bárbara de Regil habla de la mala experiencia que vivió con ella durante las grabaciones de ‘Rosario Tijeras 4’. ahora es criticada por el comentario que hizo sobre el físico de Belinda, quien actualmente está gozando del éxito por el lanzamiento de su disco ‘Indómita’ y su protagónico en ‘Mentiras, la serie’.

Belinda / Redes sociales

¿Qué dijo Susana Zabaleta sobre el físico de Belinda?

Todo ocurrió durante el reciente concierto que dio en el Teatro Metropólitan, en conjunto con el cantante de boleros, Rodrigo de la Cadena. En algún punto de la presentación, pidió un aplauso para Belinda por su talento, pese a ser una mujer con cirugías.

La novia de Ricardo Pérez, conductor del exitoso pódcast ‘La cotorrisa’, sostuvo que el cirujano de la actriz había hecho un buen trabajo con ella, señalando que, en algunos casos, hay mujeres que lucen mal después de una operación estética. De igual forma, sostuvo que Mariana Treviño fue lo mejor de ‘Mentiras, la serie’.

“La Beli también. ¡Que viva la Beli! Sí, la verdad, operada, pero sí. ¡Venga, maestro! Pero hay unas que quedan chuecas y ella no” Susana Zabaleta

Aunque su declaración, aparentemente, no era con mala intención, muchos consideraron que fue un mensaje “pasivo agresivo” en contra de la intérprete de ‘Sapito’ y no dudaron en irse con todo contra la Zabaleta, a quien, entre otras cosas, tacharon de “envidiosa”.

Estos son algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales:

“Pero qué tal se atacó cuando Mariana Seoane dijo algo de ella”

“Envidia le dicen”

“Casi se cae por andar de habladora”

“Deje a Belinda y a las demás que se hagan las cirugías que quieran”

“Naca y vulgar”

“Con Beli no, con Beli no, doña. Su tiempo ya pasó”

“Ridícula”

Como era de esperarse, los fans de Susana no dudaron en defenderla y decir que “mentiras no dijo”, asegurando que sus palabras no tuvieron intención de atacar a Belinda.

¿Qué dijo Susana Zabaleta sobre Mariana Seoane?

Belinda no fue la única que salió embarrada, Susana Zabaleta también aprovechó su concierto para arremeter en contra de Mariana Seoane, con quien tiene una relación tensa desde que sugirió que mantenía a su novio.

Y es que, hace algunos meses, Seoane dijo que Zabaleta, al ser mayor que su novio Ricardo, probablemente, lo mantenía. En su momento, se disculpó y la propia Susana pidió que dejaran de atacarla.

Esto dijo Susana Zabaleta sobre Mariana Seoane: “Chamaca pen…, pero no es chamaca. Señora, señora pen… en fin”.

Hasta el momento, ni Belinda o Mariana Seoane se han pronunciado ante las palabras de Susana Zabaleta. En tanto que los internautas ya han comenzado a tomar bando. Aquellos que están en contra de Zabaleta, le han recordado que, en su momento, se dijo en contra de los ataques contra las mujeres.

Mariana Seoane / Redes sociales

¿Qué dijo Susana Zabaleta sobre los ataques contra las mujeres?

Luego de la disculpa de Mariana Seoane, Susana Zabaleta pidió que dejaran de atacar a la ‘Niña buena’, dejando ver que le desagradan los ataques contra las mujeres.

“Ya déjenla de molestar porque sí es muy fuerte. Yo tampoco sabía hasta que me tocó la puerta, no sabía que tenía millones y millones de seguidores y que ganaban más que yo, pero ella tampoco lo sabía”, resaltó.

Con lo sucedido en su concierto, los usuarios la han llamado “hipócrita” y “doble moral”. Hasta ahora, Susana no ha hecho comentarios sobre esta polémica.

Susana Zabaleta en concierto / Marianne Pérez Mooren

Susana Zabaleta y Rodrigo de la Cadena se presentaron en el teatro Metropólitan con: “10 La gira perfecta”

En el teatro Metropólitan, el músico y cantante de boleros, Rodrigo de la Cadena, y la cantante y actriz se presentaron la noche de este jueves para un concierto de nostalgia. Por primera vez, Susana Zabaleta le dio permiso a su “chamaco” de abrir el show. Matías Gruener interpretó cuatro temas para dar paso a una noche de bohemia.

Zabaleta, más enamorada que nunca, no dejó de bromear y celebrar su amor con Ricardo Pérez, quien se encontraba entre el público.

La cantante tuvo invitados de lujo: Pablo Amhad, César Tafoya, el dueto Escarlata.

Zabaleta abrió el concierto con ‘Kumbala’. Entre otros temas interpretó : ‘La tirana’, ‘Voy’, ‘Aunque no sea contigo’, ‘Mi amante amigo’ y ‘Pecado Mortal’ , canción dedicada a Ricardo.

El show concluyó a dúo con Rodrigo de la Cadena interpretando ‘Vivo por ella’.

