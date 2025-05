Susana Zabaleta rompe el silencio y cuenta si dio un golpe a Bárbara de Regil: “Qué casualidad”

El estreno de la nueva temporada del reality Secretos de parejas no solo ha generado titulares por las confesiones explosivas de sus participantes, sino también por los conflictos que han salido a la luz fuera de la pantalla.

Una de las controversias más sonadas involucra a la actriz y cantante Susana Zabaleta, a quien Bárbara de Regil acusó de haberla agredido físicamente durante una grabación y la novia de Ricardo Pérez ya ha salido a revelar la verdad.

¿Qué dijo Bárbara de Regil sobre Susana Zabaleta?

Durante una de las charlas en el programa Secretos de parejas, Bárbara de Regil contó una experiencia que, según ella, marcó negativamente su dinámica de trabajo con la soprano. Afirmó que desde el primer día tuvo una mala impresión de Zabaleta, quien no le contestó el saludo y posteriormente la habría ridiculizado mientras hablaba por videollamada con su hija, Mar.

Pero el momento más tenso habría ocurrido durante una escena en la que el personaje de Susana tenía que aplicarle una inyección ficticia.

“Me metió un madra** y me pegó horrible. Entonces volteo y le digo: ‘No te lleves pesado conmigo’ y ella me contestó: ‘Yo no me llevo pesado. Yo vivo pesada’”, narró la actriz e influencer fitness. La escena, según su versión, la dejó en shock por la supuesta violencia recibida.

¿Cómo respondió Susana Zabaleta a las acusaciones?

La reacción de Susana Zabaleta no se hizo esperar. En una entrevista en Sale el sol con Gustavo Adolfo Infante, la actriz tachó las palabras de Bárbara de Regil como “muy tristes”.

“¡N’ombre! ¡Cómo crees que le voy a pegar!”, le dijo al periodista Gustavo Adolfo Infante y añadió que las palabras de Bárbara parecían más una estrategia publicitaria.

“Yo ni siquiera quiero ahondar en eso porque, qué triste que la gente de repente se meta. Qué casualidad que ella sacara ese dato, justo cuando está a punto de salir su serie” Susana Zabaleta



Susana, conocida por no tener pelos en la lengua, incluso se burló del proyecto en el que participa Bárbara, haciendo alusión a que nadie lo ve. Además no negó que existiera contacto, pero dejando claro que no hubo mala intención.

¿Qué dijeron las redes sociales sobre la respuesta de Susana Zabaleta a Bárbara de Regil?

En redes sociales no tardaron en llenar la caja de comentarios con opiniones divididas.



“Adoro a esta mujer. Susana contestando como lo que es: una reina.”

“La amo.”

"¡Me encanta Susana!”

"¡Muy bien, Susana!”

“Amo cómo le calló la boca a Johana, jajajaja. Que la lleven a conocer Bali y allá la dejen.”

“Jajajaja, ahora sí Susana le dio con todo.”

“Muy mal, Zabaleta. Que asuma sus responsabilidades. Entre mujeres peleando, todos tienen derecho a hablar de sus experiencias.”

“Muy bien por la @susanazabaleta. @barbaraderegil solo quería publicidad para su proyecto.”

"¿Es en serio? Me parece de mal gusto esa burla. Cada quien habla de lo que vivió. Muy mal los periodistas allí burlándose. De verdad, qué mal.”