Susana Zabaleta ¿Obligó a Ricardo Pérez a andar con ella? ¡Le puso un ultimátum!

La relación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez ha generado gran interés en la industria del entretenimiento. La cantante y actriz, conocida por su carisma y talento, y el comediante, famoso por su humor ácido y estilo desenfadado, han cautivado a sus seguidores al compartir momentos únicos de su vida juntos.

A pesar de su intención de mantener ciertos aspectos de su vida privada alejados de los reflectores, su historia de amor ha trascendido, convirtiéndose en uno de los romances más comentados del año.

Mira: Susana Zabaleta revela lo que haría si Matías Gruener, su hijo, tuviera un romance con una mujer mayor

Instagram

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, los inicios de su relación por un reality

La conexión entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez comenzó durante su participación en el reality show “Divina Comida”, producido por Max. Aunque en un principio ambos negaron cualquier tipo de relación sentimental, los rumores no tardaron en surgir, alimentados por la química que mostraban frente a las cámaras.

Fue en ese contexto donde los dos comenzaron a conocerse mejor, dando pie a lo que sería una relación que, aunque discreta, no ha pasado desapercibida. Con poco más de un año juntos, Susana y Ricardo han demostrado que su amor va más allá de las expectativas de sus seguidores y los estéreotipos.

Te puede interesar: Susana Zabaleta se enteró del fallecimiento de Silvia Pinal ¡en pleno concierto!

Susana Zabaleta revela si dejará a su hijo andar con una mujer mayor / IG

El “últimatum” de Susana Zabaleta que marcó el inicio formal de su relación con Ricardo Pérez

En un reciente episodio del podcast “La Cotorrisa”, conducido por Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, se reveló un detalle clave sobre el inicio de su relación. Fue durante una charla con el invitado especial Capi Pérez que Ricardo confesó cómo Susana Zabaleta lo motivó a formalizar su noviazgo.

“Me animé a decirle: ‘¿Quieres ser mi novia?’”, compartió Ricardo, quien explicó que Susana le dejó claro que no estaba dispuesta a continuar sin una declaración formal. “Ella me dijo: ‘Si tú no me dices eso, yo no voy a ser tu novia. Yo no voy a estar como ustedes, los hombres, que salen varias veces y ya se consideran pareja’”.

Con su característico humor, Ricardo narró que reunió el valor para pedirle a Susana que fuera su novia. A pesar de la seriedad de la situación, la anécdota terminó en risas, dejando claro que la conexión entre ambos va más allá de lo superficial.

Checa: Ricardo Pérez le dedica un romántico mensaje a Susana Zabaleta por su cumpleaños 60

Rumores de compromiso entre Ricardo Pérez y Susana Zabaletea: el anillo que desató especulaciones

Uno de los momentos más comentados de la relación ocurrió cuando Susana Zabaleta mostró un anillo durante una entrevista para el programa “De primera mano”, conducido por Gustavo Adolfo Infante. Cuando se le preguntó si Ricardo Pérez le había dado un anillo de compromiso como regalo de cumpleaños, Susana respondió con una sonrisa misteriosa, levantando su mano izquierda para mostrar la joya. Este gesto alimentó los rumores sobre un posible compromiso.

Sin embargo, la actriz fue clara al desmentir las especulaciones sobre una boda cercana. “¡Ay, no! Claro que no. Él hace lo que tiene que hacer y yo hago lo que tengo que hacer”, declaró con su habitual sinceridad. Este comentario no solo reafirmó su independencia, sino también la forma en que ambos manejan su relación bajo sus propios términos.

A pesar de las críticas por la diferencia de edad entre ambos, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez han demostrado que su amor trasciende los números. La pareja ha compartido momentos significativos en redes sociales, mostrando la aceptación y el apoyo mutuo que han recibido de sus familias. Un aspecto que destaca es la buena relación de Ricardo con los hijos de Susana, lo que ha sido clave para consolidar la estabilidad de su unión.

“El amor no tiene edad ni límites”, ha expresado Susana en entrevistas anteriores, y su relación con Ricardo parece ser prueba de ello. Juntos, han desafiado las expectativas del público y han demostrado que las conexiones genuinas pueden surgir en los momentos más inesperados.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez continúan escribiendo su historia de amor, una que demuestra que, a pesar de los retos y las diferencias, es posible encontrar la felicidad en los lugares más inesperados. Con cada nuevo capítulo, esta pareja sigue inspirando a sus seguidores, recordándoles que el amor puede ser tan impredecible como emocionante.