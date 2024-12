Susana Zabaleta revela lo que haría si Matías Gruener, su hijo, tuviera un romance con una mujer mayor

Susana Zabaleta se ha mostrado verdaderamente feliz por su relación con Ricardo Pérez, integrante del pódcast ‘La cotorrisa’. La pareja ha gritado su amor a los cuatro vientos, pese a las críticas por la diferencia de edad.

Recordemos que la cantante soprano y el comediante se volvieron objeto de críticas por su noviazgo. Esto, porque ella es mayor que él por 31 años. Sin embargo, ellos han manifestado lo felices que son juntos. Incluso, corrieron rumores de que se comprometieron luego de que ella presumiera el anillo que le regaló Ricardo por su cumpleaños.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez gritan su amor a los cuatro vientos.

¿Susana Zabaleta llegará al altar con Ricardo Pérez?

Pese a los malos comentarios, hay quienes también defienden su amor. Denominaron a la pareja en redes como ‘los Ricaleta’. Además, se especuló que la también actriz habría aceptado casarse con Pérez.

No obstante, Susana dejó claro que no tienen planes de dar este siguiente paso. Aseguró que están muy contentos con lo que ahora tienen y no es necesario una boda para consolidar su amor.

“Sí, hay anillo, pero no hay boda. Porque no, porque ya, eso ya lo hicimos. Ya lo hice. Yo creo que eso se hace una vez. Uno se casa una vez y no se vuelve a casar. Esa es mi manera y yo creo que eso hace sentir a mis hijos muy seguros. Siempre se los dije: ‘Nunca me voy a casar’. Y yo creo que eso es muy importante”, dijo la actriz.

¿Qué opina Susana Zabaleta de que Matías Gruener, su hijo, ande con una mujer mayor?

Ahora, la prensa se dio a la tarea de cuestionar a la cantante sobre la posibilidad de que su hijo, Matías Gruener, de 19 años de edad, sostenga un romance con una mujer mucho mayor que él, tal como su noviazgo con Ricardo Pérez.

Ante este cuestionamiento, Zabaleta dejó claro, muy a su estilo y con un tanto de ironía, que no sería mucho de su agrado. Remarcó que, por esta misma razón, no ha conocido a la mamá de Ricardo Pérez.

Susana Zabaleta revela si dejaría a su hijo andar con alguien mayor

“Si se le acerca una señora, la mato. Por eso es que yo no conozco a la mamá de Ricardo”. Susana Zabaleta

Sin embargo, dejó a un lado el tema de su hijo varón y recordó su opinión con respecto a las personas que reprueban su relación con el comediante de ‘La cotorrisa’.

“Los que no están de acuerdo, pues es triste porque por ahí dicen que lo que te choca te checa y siempre les digo: ‘¿Por qué no abren sus corazones más bien al amor y pensar que algún día les va a pasar a ustedes?’”, agregó.

Al momento, el hijo de Susana Zabaleta no se ha pronunciado con respecto a las fuertes declaraciones de su madre.

Así lo dijo Susana Zabaleta:

¿Quién es el hijo de Susana Zabaleta?

Matías Gruener es un joven actor, cantante e influencer mexicano, conocido principalmente como el hijo de la actriz y cantante Susana Zabaleta. Nació el 4 de diciembre de 2005 y fue adoptado por Zabaleta y su entonces esposo, cuando él tenía aproximadamente un año y medio. Es el hermano menor de Elisabetha Gruener, hija de Zabaleta y el cineasta Daniel Gruener.

Matías ha desarrollado una carrera en la industria del entretenimiento, participando en proyectos como el musical ‘Los locos Addams’, la serie ‘Como dice el dicho’, y ‘Marea alta’, donde compartió créditos con su madre. Además, ha incursionado en la música con sencillos como ‘Dame lo que hay’ y ‘Mala’. En 2024, se unió al reality show ‘Survivor México’, lo que aumentó su visibilidad en los medios.