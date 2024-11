Susana Zabaleta y Ricardo Pérez ¿van a ser papás?

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se han convertido en una de las parejas favoritas de la industria. Pese a las críticas por la diferencia de edad, debido a que él tiene 30 y ella 60, ellos han dejado claro que están más que enamorados.

Incluso, en el más reciente cumpleaños de la actriz, el integrante de ‘La cotorrisa’ le dio por obsequio un lujoso anillo, el cual ¡no dejó de presumir a los medios!

Lo anterior desató rumores de que muy pronto llegarán al altar. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado que esta joya sea de compromiso. Aunque, la hija de Susana, Elizabetha Gruener, no descartó los planes de boda entre ellos.

Susana Zabaleta dandole un beso a Ricardo Pérez quien muy sonriente tomó la foto frente a un espejo.

¿Susana Zabaleta se casará con Ricardo Pérez?

Ahora, la también cantante fue cuestionada por la prensa sobre la posibilidad de unirse en matrimonio con el comediante. A pesar de que intentó evadir la pregunta, los reporteros insistieron y ella optó por contestar contundentemente.

“Sí, hay anillo, pero no hay boda. Porque no, porque ya, eso ya lo hicimos. Ya lo hice, yo creo que eso se hace una vez. Uno se casa una vez y no se vuelve a casar. Esa es mi manera y yo creo que eso hace sentir a mis hijos muy seguros. Siempre se los dije: ‘Nunca me voy a casar’. Y yo creo que eso es muy importante”, aseguró Susana.



Así lo dijo Susana Zabaleta:

Ricardo Peralta y Susana Zabaleta, ¿adoptarán a un hijo juntos?

Eso no es todo, también surgieron rumores de que la pareja estaría dispuesta a adoptar a un hijo en su viaje romántico a Japón.

En uno de los recientes capítulos de ‘La cotorrisa’, Slobotzky cuestionó a Ricardo sobre la posibilidad de adoptar un hijo durante su visita al país asiático, a lo que él contestó, en tono de broma:

“Sí queremos, gü... Vimos varios que iban así de camino a la escuela como bien ‘cutes’, eran como patitos”. Ricardo Pérez

Aunque esta respuesta fue en tono de comedia, algunos usuarios en redes sociales no han descartado la idea de que Susana y Ricardo tomen una decisión de este estilo. No sería la primera vez que la actriz lo hace. Recordemos que adoptó a su hijo Matías Gruener.

Al momento, Ricardo Pérez y Susana Zabaleta no se han pronunciado con respecto a la idea de criar a un hijo juntos. Lo que sí es un hecho es que ambos están muy felices con su relación de pareja, pese a las críticas de algunos usuarios en redes sociales.

Así lo dijo Ricardo Pérez: