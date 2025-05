Bárbara de Regil señala a Susana Zabaleta de haberla golpeado: “Me dijo: ‘No me llevo pesado, vivo pesado’”

El pasado 15 de mayo, se estrenó ‘Secretos de parejas’. Dicho reality, emitido por ‘Canela TV’ ha dado mucho de qué hablar, no solo por las revelaciones que hizo Julián Gil sobre su expareja, también por el señalamiento que hizo Bárbara de Regil en contra de Susana Zabaleta.

Durante el primer día del show, la actriz habló sobre el pleito que presuntamente habría tenido con la novia de Ricardo Pérez, cuando trabajaron juntas en la cuarta temporada de la serie ‘Rosario Tijeras’.

¿Qué pasó entre Bárbara de Regil y Susana Zabaleta?

Bárbara de Regil empezó narrando que muchas personas ya le habían advertido sobre el difícil carácter de Susana Zabaleta. La también presentadora indicó que, al principio, no quiso creer en lo que se decía de su colega.

“En el último proyecto que hice de ‘Rosario Tijeras 4' Susana Zabaleta, híjole, sí, ya me habían hablado pesado de ella, pero nunca pensé cómo era. Yo como que no quise hacerme malas ideas hasta que la conocí", indicó.

De acuerdo con de Regil, conforme avanzaba las grabaciones del proyecto, la cantante tuvo actitudes que le habrían confirmado todo lo dicho por otros compañeros: “Yo estaba en una videollamada con Mar (su hija) y cuando terminé la llamada, me empezó a hacer burla. Empezó a imitarme”, expresó.

Y agregó: “En este caso, mi propia experiencia fue lo que me dijeron los demás. Todos me contaron que empezó a decir: ‘Ay, esto aguanta. Esto aguanta. Yo no quiero. Me voy a comprar una casa en Las Lomas. Empezó a decir mucha tontería”.

¿Susana Zabaleta golpeó a Bárbara de Regil?

Bárbara de Regil explicó que, durante el rodaje de una escena, Susana Zabaleta, presuntamente, le metió un golpe bastante fuerte. Cuando le reclamó el motivo de su acción, la famosa simplemente habría tomado la situación a broma y le dijo que ella se “llevaba” de esa manera.

Bárbara de Regil “En una escena tenía que inyectarme una cosa y entonces estaba tras la chamarra y entonces la inyección es como retractado. Le haces así y se regresa la aguja. Entonces yo le dije: ‘Inyecta aquí'; y me dijo: ‘Sí', pero me metió un ma… así y me pega horrible y dije: ‘Es broma’. Volteo y le digo: ‘No te lleves pesado conmigo’, y me dijo: ‘Yo no me llevo pesado. Yo vivo pesado’”.

La anécdota no solo causó conmoción entre sus compañeros de reality, también a los internautas, quienes tuvieron opiniones divididas sobre el asunto. Si bien algunos tacharon a Susana de “grosera”, otros afirmaron que Bárbara era una “exagerada” y resaltaron que la cantante siempre se ha caracterizado por ser directa.

¿Susana Zabaleta respondió a las acusaciones de Bárbara de Regil?

Hasta el momento, Susana Zabaleta no ha respondido a los comentarios de Bárbara de Regil y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para promocionar el estreno del video de su nueva canción ‘Pecado mortal’, el cual es protagonizado por Ricardo Pérez.

Cabe destacar que la cantante estuvo envuelta en otra polémica hace poco. Esto, debido a que Mariana Seoane sugirió que ella mantenía a su novio Ricardo, quien es 30 años menor que ella.

Por supuesto, tanto Susana como Ricardo desmintieron esto. En tanto que Seoane le ofreció una disculpa pública a la pareja, señalando que su comentario fue derivado de una pregunta que le hizo un reportero.

