Agustín ya se dio cuenta que perdió su amistad con Nicola y Wendy: “Me quedé solo”

La repentina salida de Adrián Marcelo de ‘La casa de los famosos México’ marcó un parteaguas en el reality porque al parecer los habitantes que se quedaron pudieron tener una mejor intuición y deducir lo que estaría sucediendo afuera a pesar de que están aislados.

Recientemente Agustín del cuarto Tierra hizo una reflexión y expresó que cree que ya perdió todo el apoyo de la gente afuera, algo que sería una realidad pues sus amigos y roomies Wendy Guevara y Nicola Porcella se han mostrado en desacuerdo, desde las primeras semanas, con su comportamiento y tener un “falso” romance con Gala solo por popularidad.

Agustín ha sido uno de los más odiados de la temporada / Instagram

Agustín Fernández sabe que perdió apoyo: Video

Agustín comentó que sus amigos, quienes ganaron el primer y segundo lugar de la primera temporada del reality seguramente ya no lo están apoyando, así como su agencia de representación. Según el modelo puede saberlo por la falta de atención a sus solicitudes acerca de ropa y otras cuestiones, mismas que no han sido atendidas.

La realidad es que Nicola y su representante sí le enviaron ropa, pero Agustín siempre la rechazó.

“Yo sé que no tengo el apoyo de nadie más, ni de la agencia. Debe estar tan mal visto el Cuarto Tierra, que ya me quedé solo desde hace tiempo. Ahora uso la ropa de Arath, de Gala, y la tuya (Sian), ya no me mandan nada,” comentó.

A pesar de ello, Agustín ha logrado mantenerse en el juego gracias a su habilidad en los retos y juegos, obteniendo inmunidad en varias ocasiones. Su destreza le ha permitido seguir compitiendo y, de continuar con este rendimiento, podría llegar a la gran final del programa.

En respuesta, en redes sociales se han burlado de lo dicho por el argentino y han dejado comentarios como: “Exactamente Agustín, tienes toda tu boca llena de razón y tus pensamientos claros y decisivos”, “Nicola no le va a estar pagando el stylist, no es su obligación. Además el sólo con su actitud dejó mucho que desear”, “espero que este Reality le enseñe a Agustín la humildad y agradecimiento y lo aplique para su vida”, “si supiera que ya ni casa tiene”.

Recordemos que Nicola y Wendy han dicho que Agustín no paga renta en el hogar que comparte con ellos y que cuando el modelo salga del reality tendrán que hablar con él para aclarar situaciones y es probable que tenga que mudarse. Igualmente, Nicola expresó que le advirtió al argentino que debía de preparar sus cosas para entrar el programa pero no lo hizo y él trató de ayudarle pidiendo favores, pero al ver su comportamiento en el reality nadie quiso entrar con él a trabajar.

