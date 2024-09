Maya Karunna de Caló está desesperada y atrapada en los excesos ¡Quiere rehabilitarse!

Desde hace tiempo, la cantante Maya Karunna, integrante del grupo Caló, ha tenido problemas. Ha sido captada en distintos momentos bajo los efectos de la bebida. Una amiga de ella nos confiesa que busca la forma de rehabilitarse.

IG: @mayakarunna / Archivo TVNotas

Maya Karunna padece problemas con la bebida

Maya actualmente participa en el 90’s pop tour y junto a su hermana María realizan el show Queen, en el que cantan covers de todas las épocas.

“Desde hace más de 20 años ha tenido problemas con su manera de beber, algo que no ha reconocido. Ella lo normalizaba. Pensaba que era parte del ambiente artístico y decía: ‘Sólo se me pasaron las copas, pero soy funcional’”.

“Pasaron los años y los problemas se acentuaban. Además del alcohol, comenzó a meterse otras cosas. Perdía el control, le gustaba andar de fiesta en fiesta, en bares”. Fuente TVNotas

“Hace unos meses decidió por fin ir a terapia psicológica porque empezó a incumplir contratos de trabajo. Comenzó a tener insomnio y ya no paraba de beber. No cumplía horarios, llegó en muchas ocasiones pasada de copas e hizo desfiguros dentro y fuera del escenario. Se volvió desordenada y hasta ingobernable, como ella se autodefine”, dijo.

“Maya se siente de la alta sociedad, pero en realidad es de clase media baja. Además de que su mamá y sus hermanas también han tenido problemas y eso le pesa mucho”. agregó.

Maya Karunna ha buscado ayuda para rehabilitarse

“Recurre al yoga. Ha tratado de buscar ayuda. Lamentablemente, solo está sobria un tiempo. Luego el medio la jala y vuelve. Hace poco confundió sus problemas con una situación de salud. Entró en la menopausia y como las hormonas generan modificaciones en sus estados de ánimo, a veces sentía irritabilidad, enojo o fatiga. Se le acrecentó la falta de sueño. Andaba en ‘bajón’ emocional”.

“Nos llamaba deprimida. Acudió al doctor y estaba confundiendo la menopausia con los síntomas de abstinencia. Se preocupó mucho. Sabe que ya no está en edad de andar de fiesta en fiesta y que esta dependencia la puede llevar a la muerte”. Fuente TVNotas

“Sé que empezó a buscar ayuda profesional. Ojalá la encuentre. Los estragos no la tienen bien. Emocionalmente se va para abajo y le dijeron los especialistas que debe tratarse y tener fuerza de voluntad. No es fácil. Se requiere de ayuda profesional. Ha intentado en varios centros de rehabilitación, pero no le han funcionado”.

“Los amigos le aconsejan que el primer paso es aceptar. Pero su orgullo y ser una figura pública no se lo permiten. Ella debería liberarse, porque no están bien las situaciones que ha pasado. Se ha presentado en estado inconveniente y se sube así al escenario. Le han llovido abucheos y al día siguiente no puede con la cruda. Y menos con la cruda moral”.

“Maya ha visto que algunos compañeros de ella, como Claudio Yarto, lograron salir. Sé que la aconsejan y espero de corazón que se anime a dejar atrás ese infierno que la consume”, concluyó.

A MAYA SE LE HA VISTO ASÍ:

2015. Se presentó en un ‘antro’ gay como DJ y terminó cantando por ¡1,500 pesos, una botella y unas ‘chelas’!

y terminó cantando por ¡1,500 pesos, una botella y unas ‘chelas’! 2016. Estuvo internada en un hospital por una congestión alcohólica que casi le provocó un infarto.

