Claudio Yarto, vocalista de Calo, encontró el amor en Isabel, ¡una chica 26 años menor que él!

A los 60 años, Claudio Yarto sigue rapeando y tocando como DJ. No oculta los años y presume lo mucho que se cuida para verse bien. En el amor sigue teniendo suerte. Tiene una novia 26 años más joven que él.

Yarto contó a TVNotas que lleva cinco años limpio de sustancias tóxicas: “¿Quieren que les presente a mi novia? Se llama Isabel, es arquitecta y llevamos tres años juntos. Todavía no nos casamos. Falta que se quiera casar con un viejito. Es 26 años más joven que yo. Ya llegué a los 60. Tengo fans con INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores). A todos los que tengan tarjeta del INAPAM les daremos diez por ciento de descuento en los conciertos de Caló”, bromeó.

El cantante nos platicó su secreto para verse y sentirse joven: “Me siento al 100%. Hago ejercicio. Me pongo todas las terapias celulares: placenta, antioxidantes, células madre. Todo lo de regeneración celular lo conozco desde hace más de 20 años. Empecé a los 55”.

Claudio trae un implante que lo ha ayudado a estar limpio de sustancias tóxicas: “En el trabajo estamos en la gira de los ‘90’s pop tour’ hasta fin de año en México. Con Caló tenemos presentaciones en muchos lugares”, mencionó

Claudio Yarto está triunfando en los 90´s Pop Tour / Redes sociales

Te recomendamos: Integrantes del 90’s Pop tour se defienden por su baile “sin ganas” ¿falta de ensayo o problemas en casa?

Además de su serie de presentaciones, el cantante también ayuda a otros que tienen problemas con las adicciones: “También doy pláticas de los 12 pasos en Alcohólicos Anónimos. Voy a donde me inviten: anexos, clínicas, grupos. Llevo cinco años limpio. Me siento muy bien. El síndrome de abstinencia sucede cuando empiezas el tratamiento. Todos pasan por ahí. Según el grado de intoxicación es el grado de sufrimiento”.

Y añadió: “Traigo un implante de naltrexona que inhibe el sistema límbico, los receptores de los opiáceos. Es el que le pusieron a Pablo Montero y a otros. Salva vidas. Son dos implantes al año. Es lo que dura el tratamiento. Lo que hace es borrar en el sistema límbico la sensación de placer que generó la sustancia y ya no la pide. Es la solución para el ‘solo por hoy’. Si no se lo cambian, es decisión de cada uno. Si tienes conciencia de que quieres salvar tu vida, el tema funciona”, concluyó.

Con los 90’s Pop Tour, tienen conciertos hasta fin de año en México. Por separado, el grupo tiene otras presentaciones más. / Redes sociales

Isabel habla de su historia de amor con Claudio

La novia de Claudio Yarto nos platicó que su historia de amor comenzó en un aeropuerto: “Lo conocí en el aeropuerto. Íbamos al mismo lugar. Yo iba a ver un concierto del ‘90’s pop tour’. Estaba frente a mí desayunando. Yo lo veía y decía: ‘Este señor se parece a alguien’. Entonces paso al lado de su mesa y le digo: ‘¿Eres Claudio Yarto?’, y me dice: ‘Siéntate’.

Durante su primer encuentro, le pidió trabajo: “Le digo: ‘Oye, ¿no me das chamba?’. ‘¿No quieres una foto, un autógrafo?’, me preguntó. Y le digo: ‘No, dame chamba, de lo que quieras’. Se empezó a reír. Ha de haber dicho: ‘Esta loca, cómo se le ocurre’. Y me dio la chamba. Le llevo sus cuentas. Le tengo todo en orden. Le lavo la ropa”, finalizó.

Esta nota la puedes encontrar en tu revista impresa TVNotas o en la versión digital.

Claudio Yarto y su novia Isabel tienen tres años juntos / Redes sociales

Te podría interesar: Claudio Yarto nos dice si le gustaría hacer una colaboración musical con Peso Pluma