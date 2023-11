Integrantes del 90’s Pop tour se defienden por su baile “sin ganas” ¿falta de ensayo o problemas en casa?

“Dime que no ahorraste para el retiro sin decirme que no ahorraste para el retiro”, “sigo sin entender quién paga por eso”, “el concepto ya se desgastó mucho”, “parece cuando los viejitos hacen zumba en el parque”, fueron algunos de los comentarios que circularon por redes sociales al viralizarse un video de uno de los conciertos de los 90’s Pop tour en donde se presentaron Magneto, JNS, Lynda, Kabah, Caló, The sacados, El círculo, Litzy y GB5.

En el video se puede ver a María Karunna de Caló, Charlie de GB5, Alan de Magneto, integrantes de The sacados y algunos más, ejecutando la coreografía de ‘La calle de las sirenas’ de Kabah con equivocaciones y algunos calificaron que la presentación era “sin ganas”.

¿90’s Pop Tour en declive? 👀



A través de redes sociales se encuentra circulando un video en donde se puede ver un fragmento de la canción “La calle de las sirenas” en donde se ve a ciertos integrantes de los 90’s Pop Tour bailando con poco ánimo. pic.twitter.com/wbVnHleF5h — ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial) October 31, 2023

Después de las críticas que inundaron las redes sociales, María Karunna, una de las artistas que se puede ver en el video, respondió que la ejecución mal lograda de todos se debió a falta de ensayos.

“De entrada, para la primera etapa, cuando arrancamos, tuvimos un mes de ensayo, ensayos vocales, en el salón de Benny, con los músicos, pro, pero mega pro, y ahora, nos dan uno o dos días de ensayos y tenemos talento, pero está tremendo, no podemos con tan pocos ensayos, y lo hemos estado pidiendo”, declaró en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en su programa de YouTube.

La hermana de Maya comentó que no era por justificar la actitud en el escenario pero dijo que las condiciones en el palenque de León tampoco eran las adecuadas al ser de un menor tamaño: “Apenas podíamos acomodarnos por el espacio… nos mandaron al rodeo sin ensayo general, sin conocer los espacios, uno concentrado viendo cómo nos íbamos acomodando y sobre la marcha… todos nos quebramos la cabeza”, indicó.

La cantante dijo también que las coreografías que tienen son sencillas, pero llama a que les den más ensayos para poder ofrecer un mejor show: “Son pocos ensayos y es tremendo, necesitamos más ensayos para que todo salga mucho mejor. Hay coreografías que son muy sencillas, con todo respeto es bracito arriba, bracito abajo ¿y qué más energía le puedo echar si así va la coreografía?”, concluyó.

Por otra parte, al parecer Daniela Magún de Kabah también ya dio su opinión al respecto. Según trascendió en Twitter en donde señalan cuál fue la defensa de la cantante hacia esta nueva polémica que envuelve a los integrantes del 90’s Pop tour: “Daniela Magún asegura que cuando la gente no los ve al 100% en el escenario, es porque luego tienen problemas y el público no lo sabe y aún así se presentaron en el 90’s Pop tour”, dio a conocer una conocida cuenta de espectáculos, sin dar más detalles de dónde se dio la declaración de la también conductora.

Daniela Magun Asegurá que cuando la gente no los ve al 100 en el escenario, es porque luego tienen problemas, y el publico no lo sabe y aun así se presentan en el 90 pop tour. — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) November 1, 2023

Quienes también fueron cuestionadas acerca de este tema en medio de una recaudación de víveres para los damnificados de Acapulco fueron las JNS, pero explotaron contra la prensa cuando escucharon el tema.

“Creo que lo más importante el día de hoy es que la gente venga a donar, creo que tu comentario no tiene nada qué ver con lo que estamos haciendo, pero muchas gracias por la entrevista”, dijo Karla Díaz, mientras que Melissa complementó diciendo que no hacen caso de las críticas y como figuras públicas están acostumbradas: “No hacer caso y hacer las cosas bien siempre, de corazón”.