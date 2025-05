¿Qué enfermedad tiene Daniela Magún? Se quiebra en ‘Netas divinas’ al decir que estuvo hospitalizada

Desde hace algunas semanas, Daniela Magún ha dado señales de que enfrenta un problema de salud delicado, aunque ha optado por no compartir públicamente los detalles de su padecimiento. La cantante y conductora de ‘Netas divinas’ ha dejado claro que no se siente lista para hablar a fondo del tema, pero recientemente sorprendió al público al confesar que estuvo hospitalizada.

Durante una emotiva intervención en el programa, Daniela se mostró visiblemente conmovida al recordar los días que pasó en cama, enfrentando no solo el malestar físico, sino la incertidumbre de cómo mostrarse vulnerable con sus hijos.

Daniela Magún llora y habla de su salud / Captura de pantalla

Daniela Magún se quiebra al hablar de su salud en ‘Netas Divinas’

“Todavía no estoy lista para platicarlo y no sé si lo estaré, pero fue una cosa muy sorpresiva y me pasé varios días en el hospital. La primera noche no dormí pensando en los niños: ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esta? ¿Quiero que me vengan a ver o no?”, expresó con lágrimas en los ojos.

La artista reveló que fue durante esas visitas de sus hijos al hospital cuando comprendió la importancia de permitirles ver su lado humano y frágil.

“Se quedaron conmigo toda la tarde y lo hacían de una manera tan natural. Me di cuenta de que no solo podía, sino que debía mostrarme débil ante ellos también, porque debilidad no es igual a falla ni a defecto”.

Con esta experiencia, Daniela compartió un poderoso mensaje sobre la vulnerabilidad, la maternidad y la resiliencia.

“Somos de carne y hueso, la pasamos mal, pero somos resilientes, valientes y salimos de esta”, aseguró. “Gracias a Dios estoy bien, ellos saben que estoy bien y cada vez voy a estar mejor”.

¿Qué enfermedad tiene Daniela Magún?

Pese a la conmovedora revelación, la conductora no ha revelado el diagnóstico específico. En entrevistas anteriores ha mencionado que prefiere esperar a sentirse emocionalmente lista para hablar abiertamente del tema.

Al respecto, previamente su compañero de Kabah, René Ortiz, señaló en su momento que Daniela había presentado síntomas relacionados con el estrés y el cansancio, por lo que decidió acudir al médico para recibir atención.

Natalia Téllez muestra apoyo y empatía a Daniela Magún

Durante el programa, Natalia Téllez reaccionó con ternura y respeto al testimonio de Magún, mostrando la cercanía que existe entre las integrantes de ‘Netas Divinas’

“Yo solo intenté que te sintieras aplaudida. A veces lo único que puedes darle a una amiga es hacerle saber que lo está haciendo bien, y yo quería que supieras que lo estás haciendo bien”, dijo conmovida.

Daniela también agradeció el respaldo de sus compañeras:

“Gracias a mis netas, que estuvieron conmigo en cada momento”.

Por ahora, el estado de salud de Daniela Magún continúa siendo un tema privado, pero sus palabras reflejan que actualmente se encuentra mejor de su salud.

