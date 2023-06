Daniela Magún apoya y ve en Apio Quijano a una persona valiente por hablar de su sexualidad

La Casa de los Famosos fue testigo de varias confesiones; sin embargo la sexualidad de Apio se llevó toda la atención.

La Casa de los Famosos se ha ganado a pulso el rating que maneja, y es que las confesiones de cada integrante es lo que le pone sabor al reality, ahora quien se robó el foco de atención es Apio Quijano, ya que algunos de los habitantes comenzaron a cuestionar la orientación sexual del cantante; sin embargo, poco después Quijano se sinceró frente a sus compañeros.

El integrante de Kabah en medio de una plática sincera confesó a sus compañeros que es bisexual, aunque después se arrepintió de la etiqueta, pues asegura que ambos géneros le gustaban por igual, pero no que no se declara gay totalmente.

“No puedo decir que soy cien por ciento gay porque me gustan las mujeres también, mucho. Yo si me he enamorado mucho de las mujeres, a mí las mujeres me encantan, pero la etiqueta es cañona” explicó Apio Quijano.

Ante dichas declaraciones, en redes, el cantante recibió mucho apoyo, pero no solo sus fans mostraron que sus palabras fueron bien recibidas, sino también sus amigos y colegas, siendo Daniela Magun, integrante de Kabah la primera en reaccionar a lo dicho por Apio Quijano.

Apio Quijano se declara bisexual y sus amigos lo apoyan.

“Uno va a la casa de los famosos a declarar, yo creo que el Apio siempre ha sido una persona sumamente valiente, es una de las razones por las que decidió tomar este reto y estoy feliz con él

Respecto a la camioneta que se ganó el famoso, aseguro sentirse muy feliz por él: “Yo gritaba en mi casa”.