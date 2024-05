Daniela Magun se da nueva oportunidad con Alex de Magneto, así confirmó su reconciliación

Durante el programa ‘Netas divinas’ en noviembre de 2023, Daniela Magun anunció con lágrimas su ruptura con Álex de Magneto después de tres años juntos

La conductora afirmó que no era un proceso fácil, pero se encontraba sanando su ruptura.

“Pues sí, nada, les cuento que estoy pasando una ruptura fuerte, inesperada y que las necesito mucho... No estoy bien”, comentó Magun.

En ese instante, la cantante no habló de la posibilidad de un regreso, pero ahora ha confirmado públicamente que se ha reconciliado. Lo hizo el 7 de mayo cuando fue invitada al programa ‘Montse y Joe’

Daniela Magun regresó con Alex, integrante de Magneto

La cantante, al parecer, ha decidido brindarse una nueva oportunidad junto al integrante de Magneto, y compartió detalles íntimos sobre su reconciliación en el programa ‘Montse y Joe’. Esto ocurrió después de una pregunta de Montserrat Oliver, quien quiso saber cómo reaccionaron los hijos de Daniela Magún al enterarse de que retomaba su noviazgo.

“¿No le leyeron la cartilla ahora que volviste con el galán?”, fueron las palabras de la presentadora.

Daniela Magun comparte la reacción de sus hijos adolescentes

Magún habló abiertamente sobre la reacción de sus hijos, quienes, según ella, le cuestionaron qué había causado su ruptura.

“No (no le dijeron nada) pero sí me preguntaron. Me preguntaron: ‘¿qué pasó mamá?’, como viendo, porque sí les dije: ‘¿qué creen? decidí que nos íbamos a dar otra oportunidad’”.

Los adolescentes, producto de su primer matrimonio, reaccionaron positivamente a la reconciliación e incluso la conmovieron al confesarle que siempre contarían con ellos.

“Ahora que les dije que decidimos darnos otra oportunidad, me dijeron: ‘¿qué fue exactamente lo que pasó?’. No les dije exactamente lo que pasó, pero me dio gusto que me dijeron: ‘ok, si tú estás bien, nosotros estamos bien’ y Liam me dijo: ‘lo que sea aquí estamos para ti’”. Daniela Magún

Sus hijos se preocuparon porque la vieron muy triste tras su ruptura

Magún también aceptó que lloró frente a sus hijos, refiriéndose a los meses de tristeza que enfrentó tras su ruptura en 2023. Comentó que sus hijos la vieron afectada por la separación de Álex de Magento, aunque trató de ocultar su dolor, fue inevitable y obviamente sus hijos esperan que sea feliz y la apoyan en su relación.

“Obvio no me tiré al drama, pero sí me vieron triste, sí me vieron llorar, siento que eso es mucho más saludable en nuestra relación y sobre todo ahora que están más grandes”, concluyó.

Daniela Magun comparte story con grupo Magneto / Instagram: @danielamagun

De momento, la cantante y conductora ya se dejó ver en redes sociales junto a su novio, a quien acompañó en una de sus presentaciones más recientes.

