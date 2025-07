Yolanda Andrade reaparece con fotos inéditas de su proceso de recuperación y dice: “Paso a pasito”

La salud de Yolanda Andrade ha sido motivo de preocupación en los últimos meses. Y es que la conductora ha tenido que lidiar con las secuelas del aneurisma cerebral que le detectaron en 2023.

Si bien ha sido muy hermética en relación con su estado de salud, se sabe que, desde inicios del 2025, ha estado bajo tratamiento médico, por lo que ha estado ausente de ‘Montse y Joe’, programa que conduce junto a su gran amiga Montserrat Oliver.

¿Qué enfermedad padece Yolanda Andrade?

En su momento, el productor Enrique Gou sostuvo que la propia Yolanda Andrade le confesó que había sido diagnosticada con esclerosis múltiple. No obstante, esto fue desmentido por la también actriz, quien se dijo muy molesta con el productor por esparcir rumores falsos.

“De pronto te oigo y dije: '¿Cómo? Si este señor me habló y qué falta de caballerosidad’. No tiene por qué decirlo así. Se me hizo muy… no quiero decirlo, pero muy feo. No se me hizo correcto. En ningún momento yo le hablé. En fin, la gente me sorprende”, declaró en ese entonces, con evidente dificultad para hablar.

Ante esto, Gou se disculpó por haber “ventilado” esta información, pues no era su intención molestarla. No obstante, dijo tener pruebas de que Yolanda le habría dicho que, aparentemente, podría tener esta enfermedad.

Por otra parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante, gran amigo de Yolanda, mencionó que la conductora tiene un “problema neurológico”, aparentemente, derivado del aneurisma cerebral que padeció hace un par de años.

¿Cómo está Yolanda Andrade el 2 de julio de 2025?

Hace poco, Yolanda Andrade reapareció en Instagram y subió un video desde las playas de Mazatlán. En dicho clip, se le puede ver caminando en la playa, sosteniendo un palo, con una canción de Shania Twain de fondo. Su post fue acompañado con el siguiente mensaje:

“Paso a Pasito…Gracias por estar conmigo” Yolanda Andrade

Por si esto fuera poco, también compartió la captura de un albúm de fotos, en la que se pueden ver varias imágenes de ella de la época en la que estuvo en el hospital.

Si bien no hizo comentarios sobre su estado actual de salud, todo parece indicar que su recuperación va muy bien y, probablemente, dentro de poco podremos verla de regreso en la televisión.

Como era de esperarse, la publicación de la famosa se llenó de comentarios de fans, incluyendo colegas como Consuelo Duval y Rey Grupero, aplaudiendo su fortaleza y deseándole una pronta recuperación.

Hermana de Yolanda Andrade revela cómo está la conductora

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, la hermana de Yolanda Andrade, Marilé Andrade, confirmó que la conductora está respondiendo muy bien a su tratamiento médico y ya está mejorando.

“Cada vez mejor”, expresó en sus historias de Instagram, junto a una fotografía en la que se le puede ver a Yolanda sonriendo.

