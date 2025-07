Paola Rojas a punto de ser detenida en Xcaret: ¿Qué hizo la exconductora de Netas divinas?

Durante su visita a Quintana Roo, la periodista y conductora, Paola Rojas, protagonizó un momento que dejó a más de uno preocupado. Lo que parecía una divertida transmisión desde un paraíso natural terminó con varios elementos de seguridad rodeándola en vivo, mientras el equipo de producción de su programa ‘De pisa y corre (DPC)’ trataba de continuar con las grabaciones. ¿Qué fue lo que realmente pasó?

Aunque sus redes sociales estaban llenas de imágenes desde Xcaret, cenotes, flora tropical, actividades extremas, detrás de cámaras se vivió un episodio mucho más intenso, entre risas nerviosas, cámaras listas y una idea que sonaba más a reto que a contenido editorial.

Paola Rojas en Xcaret / Redes sociales

¿Qué pasó con Paola Rojas en Xcaret?

Paola Rojas, reconocida por su estilo impecable y su seriedad al conducir noticias, sorprendió a su equipo y a los televidentes al intentar saltar de un extremo a otro en un cenote durante la grabación de una cápsula para su programa De pisa y corre. En el video transmitido en vivo, se observa cómo la periodista explica con entusiasmo la idea de lanzarse desde un punto elevado hacia el agua cristalina, desafiando las reglas del parque y, por poco, su seguridad.

“Yo disfruto de la adrenalina. Me encantan los retos extremos”, comentó Paola, justificando su intención. Sin embargo, su plan fue abruptamente interrumpido cuando varios guardias de seguridad se acercaron para explicarle que ese tipo de actividades están estrictamente prohibidas por cuestiones de seguridad, especialmente debido a la presencia de rocas en el fondo y la distancia del salto.

Paola Rojas subió a sus historias el acontecimiento / Captura de pantalla internet

¿Por qué Paola Rojas estuvo a punto de ser detenida en Xcaret?

Aunque el momento se mantuvo en un tono cordial y hasta divertido por momentos, entre Paola Rojas y las autoridades, la conductora podría haber enfrentado una sanción por incumplir las normas turísticas del parque. Esto podría ir desde una fuerte multa económica hasta la expulsión inmediata del lugar.

Xcaret es conocido por sus estrictos protocolos de seguridad, especialmente en zonas naturales protegidas como cenotes o ríos subterráneos. Incluso siendo una figura pública, las reglas aplican por igual, y el personal de seguridad no dudó en intervenir apenas notaron lo que estaba a punto de suceder. Afortunadamente, la periodista y exconductora de Netas divinas, Paola Rojas accedió sin mayores complicaciones, aunque sí con algo de decepción: “Yo sí me aventaba, ¡y más con el calor que hace!”, dijo entre risas.

Paola Rojas contó cómo se cayó la cámara / Twitter

¿Qué dijo Paola tras el incidente con policías en Xcaret?

En sus redes sociales, la conductora y periodista, Paola Rojas, no evitó el tema. En una historia de Instagram compartida poco después del altercado, Paola Rojas contó lo sucedido con su característico buen humor. “Casi me arrestan en Xcaret, pero todo bien, me portaré mejor”, escribió junto a un video en el que se le ve saludando a los guardias con una gran sonrisa.

Aunque todo quedó en una anécdota, el momento provocó revuelo entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a comentar la situación. Algunos la defendieron por querer vivir la experiencia al máximo, mientras que otros le recordaron la importancia de respetar las normas, especialmente en lugares de alto valor ecológico. Con este episodio, la exconductora de Netas divinas, Paola Rojas demostró que incluso los rostros más serios de la televisión mexicana tienen su lado aventurero, aunque a veces eso los meta en apuros.

