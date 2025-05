Paola Rojas llora al recordar a Verónica Toussaint a un año de su muerte: “No me resigno": VIDEO

Este viernes 16 de mayo, se conmemora el primer aniversario de la muerte de Verónica Toussain, a los 48 años, a causa de cáncer de mama que le fue diagnosticado en octubre del 2021.

Por supuesto, fans y colegas que fueron cercanas a ella la recordaron con mucho cariño, incluyendo Paola Rojas, quien fue su compañera en el pódcast ‘Somos aliadas’.

Verónica Toussaint / Redes sociales

Te podría interesar: Novia de Yordi Rosado dedica entrañable homenaje a Verónica Toussaint: “Amor de la vida”

¿Cómo recordó Paola Rojas a Verónica Toussaint en el primer aniversario de su muerte?

Durante la más reciente transmisión de ‘DPC’, Paola Rojas habló de su querida amiga y, entre lágrimas, hizo hincapié en la gran persona que era y los gratos momentos que vivió con ella.

“Hoy vamos a recordar juntos a una mujer especialísima, ella nos regaló muchísimos programas, muchas carcajadas, muchas reflexiones en los espacios de Imagen Televisión, una querida amiga, Verónica Toussaint. Hoy cumple un año de vivir en un lugar más bonito que este”, expresó.

La periodista resaltó que todavía la sigue extrañando y aseguró que, pese a no estar presente físicamente, su recuerdo sigue vivo.

Paola Rojas “Está presente en los foros, en todos los lugares de Imagen Televisión. La pensamos siempre, la extrañamos siempre, la celebramos siempre”

Luego de que Lalo Carrillo, conductor de ‘De primera mano’, leyera una semblanza dedicada a la también actriz y pasarán un video de su entrevista con Gustavo Adolfo Infante en la que hablaba sobre la muerte, Rojas rompió aún más en llanto y dijo: “No me resigno”.

El momento se viralizó rápidamente en redes sociales y los internautas, en su mayoría fans de Verónica, le dedicaron algunas palabras de aliento a Paola y agradecieron el gran cariño que siempre le tuvo a la hoy occisa.

Checa: Andrea Torre recuerda, entre lágrimas, a Verónica Toussaint, quien la ayudó cuando tuvo cáncer

¿Cómo era la amistad entre Paola Rojas y Verónica Toussaint?

En entrevista para TVNotas, Paola Rojas habló sobre la gran amistad que tenía con Verónica Toussaint y del pódcast que tenían juntas, el cual era un proyecto que, de alguna forma, buscaba ayudar a la comediante.

“En ese entonces, diseñé un pódcast, según yo, para cuidarla, porque ya estaba muy malita. Lo hice para darle lo que amaba: Comunicar y trabajar, y para que tuviera un ingreso cuando la energía se lo permitía. Siempre quisimos trabajar juntas. Las grabaciones se hacían cuando ella estaba bien. Cuando las quimios y la salud le permitían”, expresó.

La periodista dio estar muy agradecida con la vida por permitirle convivir con Verónica, a quien siempre considerará una persona valiosa que le enseñó mucho.

“En el tiempo que le quedaba de vida, gracias a ese programa que nos mantuvo muy cerca, me enseñó a ser resiliente, el valor de la amistad, de estar viva y sana. Me dejó angelitos sembrados. Ya estando en el cielo se encargó de darme trabajo y de que yo llegara a Imagen Televisión. Me relacionó con terapeutas que me sacaron adelante de mi situación. Todo el tiempo estaba haciendo algo por mí”, manifestó.

Verónica Toussaint / Redes sociales

¿De qué murió Verónica Toussaint?

En 2021, Verónica Toussaint reveló que había sido diagnosticada con cáncer de mama. Desde el principio, fue muy abierta sobre su enfermedad. Su tratamiento incluyó 16 quimioterapias, 15 radiaciones y una cirugía, pero, desafortunadamente, la afección siguió avanzando.

En sus últimos meses de vida, la famosa decidió no seguir su tratamiento por las graves secuelas que estaba dejando en su salud.

Pese a su situación, Vero siempre se mostró optimista y, en múltiples ocasiones, dijo no tenerle miedo a la muerte. La famosa falleció el 16 de mayo del 2024, conmocionando a todo México.

Mira: Omar Chaparro conmueve al revelar la última lección de vida que le dio Verónica Toussaint antes de fallecer