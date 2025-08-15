Alejandra Gómez: Esta fue la última publicación de la periodista que murió la vida en su cumpleaños

La periodista Alejandra Gómez murió el 10 de agosto, día de su cumpleaños número 43. Su último mensaje en redes sociales, publicado días antes, ha generado conmoción y teorías entre sus fans. ¿Fue una despedida anticipada?

Muere querida presentadora de noticias, en el programa “Mañana express” anunciaron consternados la noticia de su muerte. / Instagram: @alejandragomezq

¿De qué murió Alejandra Gómez, conductora colombiana, de 43 años?

La noticia de la muerte de Alejandra Gómez, destacada periodista y presentadora sacudió al mundo de la televisión colombiana y a sus seguidores en redes sociales. La conductora, conocida por su participación en programas como Mañana express, El lavadero y Franja mujeres, falleció el pasado 10 de agosto a sus 43 años, justamente en el día que celebraba su cumpleaños.

Hasta el momento, la familia de Alejandra Gómez no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de su muerte. Sin embargo, una amiga cercana reveló que la periodista estaba atravesando por un momento emocional complicado.

“A veces las personas amamos demasiado y en ese amor nos perdemos. Ella estaba de pronto atravesando un momento de crisis. He estado pasando por un momento emocional un poco fuerte, como ya lo había dicho y, pues, a veces uno, cuando se siente mal, no piensa bien las cosas y toma decisiones. Donde quiera que esté en este momento, creo que ya está mucho mejor y está tranquila”, declaró.

Estas palabras han generado especulaciones entre los seguidores de Alejandra, quienes esperan que pronto se esclarezca lo ocurrido.

¿Cuál fue el último mensaje de Alejandra Gómez, conductora que murió el mismo día de su cumpleaños?

Cinco días antes de la fatal noticia, Alejandra Gómez compartió un video en su cuenta de Instagram donde se le ve leyendo, una actividad que, según ella misma, le generaba una profunda felicidad. En la descripción del clip escribió una frase que hoy resuena con especial fuerza entre sus seguidores:

“Si me pagaran por leer sería muy feliz”. Alejandra Gómez

La publicación, hecha el 5 de agosto, se viralizó rápidamente tras conocerse la noticia de su fallecimiento. En los comentarios, sus fans expresaron tristeza, incredulidad y admiración por la forma en que Alejandra vivía sus pasiones.

Además, semanas antes, el 3 de julio, la periodista había compartido una reflexión sobre los sueños y la importancia de no rendirse:

“Nunca dejes de soñar”. Alejandra Gómez

Estas palabras, ahora vistas como una despedida anticipada, han sido retomadas por sus seguidores como un legado emocional que invita a valorar la vida y los pequeños momentos.

¿Qué dijeron los conductores de ‘Mañana express’ sobre la muerte de Alejandra Gómez?

Los conductores de Mañana express no tardaron en expresar su dolor y homenaje a Alejandra Gómez. En un comunicado, describieron a la periodista como una mujer “sencilla, inquieta y guerrera” y aseguraron que su recuerdo permanecerá vivo en la memoria de todos.

“Estamos muy consternados. Una mujer sencilla, inquieta y guerrera. Su partida nos duele profundamente, pero su recuerdo quedará vivo en nuestras memorias” Conductores de Mañana Express

También enviaron sus condolencias a la familia de la presentadora, reconociendo el dolor que implica perder a alguien tan especial en una fecha tan significativa como su cumpleaños:

Conductores de Mañana express “Su vida se apagó el 10 de agosto, el día de su cumpleaños. Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos. Vuela alto, Alejandra, tu luz seguirá brillando”.

¿Quién fue Alejandra Gómez, la conductora colombiana que murió el día de su cumpleaños?

Alejandra Gómez nació en Cali, Colombia, y dedicó su vida profesional a los medios de comunicación. Participó en programas como Mañana express, El lavadero y Franja mujeres, donde se destacó por su estilo cercano, su energía y su capacidad para conectar con el público.

Su trayectoria incluyó colaboraciones en canales como CityTV, Red+, RCN Televisión y Telepacífico, consolidándose como una figura respetada en el ámbito periodístico y televisivo. Además de su trabajo en pantalla, Alejandra era una apasionada de la lectura, como lo demostró en sus redes sociales.