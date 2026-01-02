¿Yolanda Andrade pedirá la eutanasia por su enfermedad? ¡Esto es lo que aseguran!

La salud de la conductora mexicana, Yolanda Andrade, vuelve a colocarse en el centro de atención, luego de que el periodista de espectáculos Javier Ceriani asegurara que la conductora estaría recibiendo consejos para someterse a un procedimiento de eutanasia. La noticia ha generado inquietud entre seguidores y reavivado el debate sobre lo que pasa en el entorno cercano de Andrade. ¿Qué mas dijo?

¿Cuál es la enfermedad que padece la conductora Yolanda Andrade?

Fue la misma Yolanda Andrade quien hizo público que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA). A través de un video, la conductora habló de manera directa sobre el diagnóstico que le fue dado recientemente y que significó un cambio radical en su vida.

“Querido público conocedor, han sido días muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA, y otras cositas más. Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo”, dijo Andrade.

La confirmación se dio tras varias semanas de especulación, periodo en el que circularon versiones sobre presuntas hospitalizaciones, recaídas y problemas de salud relacionados con el aneurisma cerebral que padeció en 2023.

En su relato, detalló que hay jornadas en las que logra mantenerse relativamente bien y otras en las que su cuerpo deja de responder, una situación frecuente en personas que enfrentan la ELA.

Allegados en el centro de la controversia

Según lo compartido por el periodista Javier Ceriani, la hermana de Yolanda Andrade, Marilé Andrade, y su cuñado, Sergio Araiza, habrían abordado con la conductora la opción de recurrir a la eutanasia en Colombia, país donde este procedimiento es legal bajo condiciones específicas. Ceriani afirmó que la intención de estas conversaciones sería evitarle mayor sufrimiento, considerando el avance de su enfermedad.

El consejo que le habría dado Sergio a Marilé es que sería bueno este procedimiento de acelerar el proceso del adiós para que su alma se elevara con menos dolor. Sí lo pensó Yolanda, pero quienes la estaban empujando eran y habían buscado un hospital fueron Sergio y Marilé. Javier Ceriani

Estas declaraciones colocaron a Marilé Andrade y Sergio Araiza bajo el escrutinio público, especialmente porque, en semanas recientes, ambos habían aparecido junto a Yolanda en redes sociales para desmentir rumores de conflictos familiares.

Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha confirmado o desmentido directamente los señalamientos , por lo que la versión permanece en el terreno de la especulación.

¿Yolanda Andrade recurrió a un numerólogo por ser víctima de brujería?

En una charla con la prensa, Yolanda Andrade llamó la atención al asegurar que habría sido víctima de un acto de brujería. De acuerdo con su testimonio, este habría sido llevado a cabo por una mujer a quien describió como: “ una bruja muy bruja que pasaba por mi casa en una escoba ”.

Devota de la Virgen de Guadalupe y de diversas figuras religiosas, Yolanda Andrade recurrió al apoyo espiritual de su numerólogo, Alejandro Fernando, cuando iniciaron sus complicaciones de salud en 2023. En declaraciones a TVNotas, él explicó que ha estado acompañándola a lo largo de este complicado proceso y aseguró que, desde su perspectiva, el origen del daño estaría relacionado con una mujer.

En el mar está su daño y también su curación. El daño proviene de una mujer, pero en marzo se empezó a revertir. Sus números aparecían en forma de cruz, lo que significa resignación, pero tomada desde la fe. Alejandro Fernando, numerólogo de Yolanda Andrade

Atendiendo las recomendaciones del especialista, Andrade optó por trasladarse a Cancún, pues le indicaron que la proximidad con el mar podría favorecer su recuperación y aportar beneficios a su estado anímico.

