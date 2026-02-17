Christian Martinoli salió del país tras crisis de salud, asegura su amigo, ‘el Warrior'; ¿Buscó tratamiento?

La ausencia de Christian Martinoli en las transmisiones de TV Azteca encendió las alarmas entre los fans y seguidores del comentarista argentino, y de los aficionados al fútbol mexicano. El narrador se alejó temporalmente de las pantallas tras enfrentar una crisis de salud que generó una ola de rumores en redes sociales. Fue el propio Carlos Guerrero, mejor conocido como ‘el Warrior’, quien salió al paso de las especulaciones y reveló el estado de salud actual del argentino. ¿Qué padece?

¿Cuándo comenzó a ausentarse Christian Martinoli de las transmisiones deportivas?

Todo comenzó el pasado 6 de febrero del presente año, cuando TV Azteca había compartido que Christian Martinoli y Luis García serían los encargados de narrar el encuentro entre Chivas de Guadalajara y el Mazatlán.

Llegado el día del partido, su ausencia llamó la atención de sus seguidores e internautas, pues de la noche a la mañana se había dado a conocer que todo era debido a problemas de salud.

La única información compartida en dicho momento fue dicha por David Medrano, quien dijo: “ Christian estuvo con nosotros en Azteca y se sintió mal, no se sentía bien antes de arrancar el partido, intentó y al no sentirse bien, tomamos la decisión entre la gente de producción, Luis, Jorge, el propio Christian y un servidor que fuera a casa a recuperarse ”.

Aunque en ese instante generó tranquilidad en redes sociales, se generaron diferentes rumores sobre la salud del periodista argentino.

¿Cuál es el tratamiento que Christian Martinoli tuvo que buscar fuera del país?

En declaraciones realizadas en un encuentro con la prensa en la que estaba presente TVNotas, Carlos Guerrero, mejor conocido como ‘el Warrior’, rechazó categóricamente que su compañero padezca una infección bacteriana grave.

Guerrero explicó que ha mantenido comunicación constante con Martinoli y subrayó que su estado es positivo. “ He estado en comunicación con él, está muy bien, se han dicho muchas cosas que nada que ver ”, aseguró.

Además, reveló que el narrador no se encuentra actualmente en México, aunque evitó precisar si está fuera del país o simplemente fuera de la ciudad. “ No sé si está fuera de la ciudad o del país con su familia pero está bien ”, puntualizó.

Sobre su posible regreso a las transmisiones, Guerrero estimó que podría darse entre el 20 y el 22 de febrero, dependiendo de la asignación de partidos, aunque aclaró que todavía no hay una fecha oficial confirmada.

¿Qué ha dicho Christian Martinoli acerca de los rumores sobre su salud?

Mientras tanto, el propio Christian Martinoli rompió el silencio en su pódcast Farsantes con gloria, donde dejó claro que su problema de salud “ya va por otro lado” y no está relacionado con el aparato digestivo, como inicialmente se especuló.

Fiel a su estilo, el narrador bromeó sobre los comentarios en redes sociales. “ Preguntan que si ya me lavaron todo ”, dijo el comentarista.

Hasta rumores sobre su presunta muerte comenzaron a esparcirse en redes sociales, alimentando la preocupación entre sus seguidores, pero después fueron totalmente negados.

