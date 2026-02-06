¿Luis García y Christian Martinoli de pleito? Filtran VIDEO de encontronazo detrás de cámaras

Sin duda alguna, Luis García y Christian Martinoli se han posicionado como uno de los dúos de comentaristas deportivos más queridos en el sector. Su dinámica ante las cámaras y su forma de opinar han hecho que su popularidad suba hasta las nubes. No obstante, las cosas no siempre pueden ser perfectas. Y es que, recientemente, Luis y Martinoli tuvieron un fuerte encontronazo detrás de cámaras. El momento fue captado en video. Esto fue lo que pasó.

Christian Martinolli y Luis García / Redes sociales

¿Quiénes son Luis García y Christian Martinoli?

Luis García y Christian Martinoli son dos comentaristas deportivos de TV Azteca. En el caso de Luis, es un exfutbolista que destacó en grandes equipos como Pumas y América; mientras que Martinolli es periodista y narrador deportivo originario de Argentina.

Su relación profesional comenzó hace más de dos décadas. Han narrado juntos grandes eventos como Liga MX, Copa Oro y Copas del Mundo. Ambos han mostrado ser un gran dúo en cada transmisión que hacen.

Martinoli ha apodado a su compañero como ‘Doctor García’, algo que se ha vuelto parte fundamental de cada una de sus narraciones. Actualmente trabajan para Azteca Deportes. Algunos internautas los han llegado a comparar con otros grandes comentaristas como ‘el Perro Bermudez’.

Además de los medios tradicionales, las celebridades han participado en pódcast como ‘Farsantes con gloria’ y se les ha visto hasta en videojuegos y otros proyectos relacionados con el ámbito futbolístico.

¿Luis García y Christian Martinoli se separan?

Recientemente, se viralizó un video en el que se les puede ver en una aparente discusión. Todo comenzó cuando Luis García estaba hablando sobre lo que estaba pasando en el fútbol mexicano. Martinolli lo interrumpe de forma abrupta y empieza a reclamarle.

“Doctor, ¿por qué no contestas los mensajes. Todo el tiempo marcándote, todo el tiempo buscándote” Christian Martinoli

Si bien Luis intenta explicarse, Christian no lo deja y le dice que “tienen muchas cosas que hacer”. También le manifiesta estar cansado de que no le informe las cosas. El conflicto finalizó con García diciéndole que se vaya, mientras que su compañero le hace caso, no sin antes mover el brazo como en señal de “me voy”.

La situación causó mucho revuelo en redes sociales. Si bien algunos afirmaron que esa era su forma de relacionarse, otros temieron que el asunto sea el inicio de su “ruptura” y les pidieron que “ya no se pelearan más. Y es que, cualquier variación en el tono o comentario fuera de lo habitual entre los comentaristas provoca una reacción inmediata entre los seguidores. Incluso, algunos señalaron si muy pronto podría darse un encuentro de box como en el Supernova Strikers: Genesis 2026.

¿Se trata solo de carrilla llevada al extremo o de otro capítulo en una relación construida entre la complicidad, los roces y ese tipo de ‘bromance’ que el público ha observado durante años?

¿Qué dijeron Luis García y Christian Martinoli sobre su pelea?

Si bien no dieron más comentarios sobre su conflicto, todo parece indicar que ya está superado. Y es que, a través de redes sociales, Luis García y Martinoli promocionaron algunos de los proyectos en los que actualmente están trabajando. ¡Puro ‘bromance’!

En uno de los videos posteriores al de la pelea, se puede ver a Martinolli “criticando” la vestimenta de su compañero, mientras este se dice muy cómodo con su estilo. Para muchos usuarios, esto deja más que claro que siguen siendo tan amigos como siempre y hasta han planteado la posibilidad de que su discusión haya sido planeada.

