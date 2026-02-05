¿Hijo de Paulina Rubio y Colate a un internado? Jueza apartaría al menor, de sus padres: ¡Esta es la razón!

La prolongada disputa legal entre la cantante mexicana Paulina Rubio y el empresario español Nicolás ‘Colate’ Vallejo-Nájera atraviesa uno de sus momentos más delicados. Lo que durante años fue un conflicto de custodia marcado por desacuerdos públicos y denuncias cruzadas, hoy podría desembocar en una medida extrema: que su hijo adolescente sea enviado a un internado, lejos tanto de su madre como de su padre. ¿Por qué pasaría?

¿Cómo inició la batalla legal entre Paulina Rubio y Colate?

La disputa judicial entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nájera ‘Colate’, se reavivó en 2025 luego de que la cantante denunciara públicamente que su exesposo, presuntamente, habría retenido a su hijo al trasladarlo a España sin su consentimiento y sin acatar los acuerdos de custodia vigentes. Según lo expuesto, el menor permaneció fuera de Estados Unidos desde el 5 de junio, situación que motivó una nueva intervención de las autoridades.

Tras esta denuncia, una corte en Miami dispuso como medida preventiva la retención del pasaporte del adolescente para impedir viajes internacionales sin autorización. Asimismo, se determinó que cualquier salida del país deberá contar con el consentimiento de ambos padres o con supervisión judicial.

Según información recabada del programa De primera mano, se informó que el hijo mayor de Paulina Rubio deberá rendir declaración ante la Corte de Miami como parte del proceso de custodia. Según lo señalado en la emisión, el joven presuntamente habría expresado su intención de residir con su padre en España, aspecto que será valorado dentro del proceso legal.

¿El hijo de Paulina Rubio y Colate podría llegar a un internado?

De acuerdo con algunos reportes, la corte habría recibido reportes de profesionales en salud mental que evalúan el impacto que la confrontación permanente entre Paulina Rubio y Colate ha tenido en el menor.

Los documentos presentados ante la jueza señalarían que el adolescente ha expresado su deseo de alejarse del conflicto, evidenciando señales de agotamiento emocional tras años de tensiones, disputas judiciales y exposición mediática.

En ese contexto, la opción del internado no se plantea como un castigo, sino como una medida de protección temporal que le permita al menor desarrollarse en un entorno estable, lejos de la confrontación constante entre sus padres.

Según el mismo portal, personas cercanas a Paulina Rubio aseguran que la artista presuntamente atraviesa un momento de profunda tristeza y desgaste emocional mientras el proceso judicial entra en una fase decisiva. Se comenta que su actitud reservada y su menor presencia visual en algunas audiencias virtuales no han pasado inadvertidas para el tribunal.

¡Giro inesperado! El juicio que podría alejar a Paulina Rubio de su hijo. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Paulina Rubio vendió su residencia en Miami?

Hace pocos meses un rumor azotaba la puerta de Paulina Rubio, pues se aseguraba que habría sido desaloajda de su residencia en Miami. Algunas especulaciones indicaban que podría tener problemas económicos.

Según información de Ventaneando, Paulina Rubio cerró la venta de su casa en Miami Beach por 16.8 millones de dólares, suma que le permitió liquidar por completo las deudas asociadas al inmueble antes de concretar la operación.

Según la información conocida, la transacción se efectuó una vez fueron canceladas las obligaciones pendientes, lo que facilitó que el proceso se desarrollara sin inconvenientes legales. La noticia de la venta sorprendió a sus seguidores, pues la propiedad estaba ligada a la vida personal de la intérprete.

