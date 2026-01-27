¿Paulina Rubio podría perder la custodia total de su hijo mayor? Esto revelan tras rumores de agresión

Paulina Rubio se enfrenta a un proceso legal que sostiene con Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como ‘Colate', relacionado con la custodia total de su hijo. El caso, que se encuentra en instancias judiciales, reactivó dudas y versiones sobre el rumbo que podría tomar la resolución y sus alcances para ambas partes. ¿Qué se está discutiendo en los tribunales y cuáles son los puntos clave? Te contamos los detalles conocidos hasta ahora.

Paulina Rubio vs Colate: claves del juicio de custodia y qué puede decidir la Corte en EU. / Foto: Redes sociales

¿Paulina Rubio habría golpeado a su hijo?

Desde su divorcio en 2014, Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera mantienen un proceso legal relacionado con la custodia de su hijo, el cual con el paso de los años se ha vuelto cada vez más complejo y mediático. Lo que inició como un acuerdo familiar tras la separación ha derivado en múltiples desacuerdos que hoy continúan resolviéndose en instancias judiciales.

En mayo de 2025, el conflicto sumó un nuevo episodio luego de que Colate señalara ante una corte en Miami que la cantante presuntamente agredió a su hijo durante una discusión. De acuerdo con lo expuesto, la cuidadora del menor habría respaldado esta versión; sin embargo, hasta ahora no se han presentado cargos formales ni existe un dictamen judicial que confirme que haya ocurrido una agresión física.

Tras escuchar a ambas partes, una jueza ordenó terapia familiar como una medida preventiva, sin que ello implicara sanciones penales o un cambio inmediato en la custodia. La defensa legal de Paulina Rubio sostuvo que se trató de un conflicto común entre una madre y un adolescente y afirmó que no hay evidencias de maltrato, mientras el proceso legal continúa su curso.

¡Giro inesperado! El juicio que podría alejar a Paulina Rubio de su hijo. / Foto: Redes sociales

¿Paulina Rubio perderá la custodia de su hijo?

El conflicto legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera volvió a intensificarse en 2025 después de que la cantante señalara públicamente que su exesposo presuntamente habría “privado de su libertad” a su hijo al llevárselo a España sin su autorización y sin respetar los acuerdos legales de custodia. Según lo expuesto, el menor habría permanecido fuera de Estados Unidos desde el 5 de junio, lo que derivó en una nueva intervención judicial.

A partir de esta denuncia, un tribunal en Miami ordenó la retención del pasaporte del menor como medida preventiva para evitar traslados internacionales no autorizados. Además, se estableció que cualquier viaje fuera del país deberá realizarse con el consentimiento de ambos padres o bajo supervisión legal, mientras el caso continúa siendo evaluado.

Ahora, la atención se centró en nueva información dada a conocer por el programa De primera mano, donde se informó que el hijo mayor de Paulina Rubio, de 15 años, deberá testificar ante la Corte de Miami como parte de la disputa legal por la custodia. De acuerdo con lo reportado en la emisión, el adolescente presuntamente habría manifestado su deseo de vivir con su padre en España, lo que será considerado dentro del proceso judicial.

El menor de edad comparecerá ante la autoridad judicial para exponer su postura y explicar los motivos por los que busca irse con ‘Colate’. Los reportes señalan que el tribunal también analiza antecedentes de conflictos familiares y el estado emocional del adolescente, como parte de la revisión integral del caso, que aún no cuenta con una resolución definitiva.

La Corte analiza medidas clave en el conflicto legal entre Paulina Rubio y Colate. El futuro de la custodia aún no está definido. / Foto: Redes sociales

¿Qué dice Paulina Rubio sobre ‘Colate’?

Según lo expuesto por Paulina Rubio, la Chica dorada, en declaraciones retomadas por el programa Ventaneando, la cantante señaló a Nicolás Vallejo-Nágera de influir de manera negativa en la conducta de su hijo. De acuerdo con lo difundido en la emisión de Ventaneando, Rubio afirmó que esa influencia se habría reflejado en actitudes rebeldes y en un trato grosero que el menor habría mantenido hacia ella dentro del entorno familiar.

Paulina Rubio también sostuvo que Colate habría instado al adolescente a permitir el acceso de la policía a su domicilio, incluyendo áreas privadas como su habitación. Según lo relatado, esta situación derivó en nuevos conflictos y tensiones dentro del proceso legal que ambos mantienen, el cual continúa siendo analizado por las autoridades correspondientes.

