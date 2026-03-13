Cristian Castro se muestra en ropa interior y sorprende a internautas; ¿le pagaron una millonada? VIDEO

El cantante mexicano Cristian Castro volvió a acaparar la atención en redes sociales luego de protagonizar una serie de vídeos que terminaron haciéndose virales. Conocido por su trayectoria musical, el artista sorprendió al mostrarse en ropa interior, algo que generó miles de reacciones entre el público. ¿Cómo luce?

Cristian Castro / Redes sociales

¿Cómo son las fotos de Cristian Castro en ropa interior y que se hicieron virales?

Cristian Castro, hijo de la actriz Verónica Castro, habló recientemente sobre la difusión de estas imágenes y videos en redes sociales, tomándolo con su característico sentido del humor.

Las imágenes y grabaciones muestran al cantante mexicano en ropa interior, algunas parecen batas para dormir. El vídeo que más llamó la atención, es en el que aparece recibiendo un masaje y él se encuentra... ¡en calzones!

En redes los comentarios no se hicieron esperar y la controversia se hizo presente. Aquí algunos de los señalamientos:



“Cristian siendo Cristian”,

“Juro que puse atención a lo que decía” y,

“No te vi los calzones metidos entre los glúteos, jaja”.

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Cristian Castro ha estado en el centro de la polémica por sus relaciones amorosas. / Fotos: IG/cristiancastrooficial2025

¿Qué dijo Cristian Castro sobre sus vídeos en ropa interior?

Las recientes fotografías y vídeos protagonizados por Cristian Castro, corresponden a una campaña televisiva de la plataforma ViX, la cual, está dirigida a todos aquellos que quieran disfrutar el mundial de fútbol a realizarse este 2026.

En los clips promocionales que circulan en plataformas como TikTok y otras redes sociales, el intérprete aparece únicamente en ropa interior, lo que llamó la atención de los internautas y generó una avalancha de comentarios.

Tras la difusión de los videos y fotografías, Cristian Castro fue abordado por reporteros del programa Hoy, donde reaccionó con humor sobre el impacto que generaron las imágenes: “ Me sacaron encuerado, la verdad. Disculpe la audiencia, pero pagaron muy bien y los desnudos los cobro doble ”, dijo entre risas.

El cantante continuó bromeando con la situación:

Hay que hacer muchos desnudos antes de partir, ¿verdad? Cristian Castro

Más allá de apenarse, señaló que siente orgullo de verse en calles y avenidas del país.

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¿Por qué Cristian Castro besó la mano de Julio César Chávez durante su concierto?

Una imagen que causó polémica en el transcurso de este semana, fue la de Cristian Castro besando la mano de Julio César Chávez, mítico boxeador mexicano, durante uno de sus conciertos. Aunque muchos se sorprendieron por el momento, varios pudieron recordar que la amistad entre ambos data desde hace varios años.

La amistad entre Cristian Castro y Julio César Chávez tiene sus raíces en la década de los noventa, una etapa clave para ambos. En ese tiempo, Cristian se consolidaba como una de las voces más destacadas del pop latino, mientras que Chávez dominaba el boxeo mundial y se ganaba el apodo de “César del boxeo” gracias a sus múltiples victorias y récords.

Era común ver al cantante sentado en primera fila durante los combates del campeón, apoyándolo con entusiasmo como un verdadero admirador. Por su parte, el exboxeador también ha expresado en varias ocasiones su aprecio por la música del intérprete.

Con los años, la relación entre ambos se fortaleció hasta convertirse en un vínculo muy cercano. El exboxeador ha asumido en varias ocasiones un papel similar al de un hermano mayor, e incluso una figura casi paternal.

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